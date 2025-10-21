Theo hãng thông tấn TASS, khi bắt đầu cuộc gặp với Thủ tướng Australia Anthony Albanese tại Nhà Trắng hôm 20/10, các phóng viên đã đề nghị ông Trump bình luận về thông tin cho rằng Mỹ có thể tụt hậu so với Trung Quốc trong nhiều thập kỷ.

"Chúng tôi đang vượt xa Trung Quốc về quân sự. Mỹ đang vượt xa Trung Quốc về mọi mặt, ngoại trừ việc họ đang đóng rất nhiều tàu chiến. Nhưng chúng tôi cũng sẽ bắt kịp họ”, ông Trump nói.

Tên lửa siêu vượt âm phóng từ trên không AGM-183A của Mỹ. Ảnh: Không quân Mỹ

Ngoài ra, ông Trump còn nhấn mạnh tầm quan trọng then chốt của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

"Chúng tôi đang vượt xa Trung Quốc về AI và hơn Trung Quốc về quân sự. Xét về mặt vũ khí hiện đại, chúng ta có những vũ khí mà nhiều người thậm chí còn chưa biết đến", lãnh đạo Nhà Trắng nhấn mạnh.

Cũng trong ngày 20/10, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ "sẽ có dư khoáng sản và đất hiếm đến mức không biết dùng vào đâu" sau khi ký kết thỏa thuận hợp tác khoáng sản chiến lược với Australia. Động thái này được cho nhằm giảm bớt sự phụ thuộc của Mỹ vào nguồn cung đất hiếm từ Trung Quốc. Truyền thông tiết lộ, thỏa thuận này sẽ bơm hàng tỷ USD vào các dự án khai thác và chế biến khoáng sản tại Mỹ và Australia.