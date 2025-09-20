Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 19/9, ông Trump cho hay ông và ông Tập đã đồng ý gặp nhau tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương diễn ra tại Hàn Quốc vào tháng 10 tới.

"Tôi vừa kết thúc cuộc điện đàm rất hiệu quả với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chúng tôi đã đạt được tiến triển trên nhiều vấn đề rất quan trọng bao gồm thương mại, fentanyl, sự cần thiết chấm dứt xung đột Nga – Ukraine, và phê duyệt thỏa thuận TikTok", tờ Kyiv Independent dẫn chia sẻ của ông Trump.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung Quốc tại một sự kiện. Ảnh: New York Times

Cũng theo ông Trump, ông dự định sẽ tới thăm Trung Quốc vào đầu năm 2026, và tiếp đón ông Tập tại Mỹ "vào thời điểm thích hợp".

Hôm 15/9, ông Lâm Kiếm, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đã lên tiếng phản ứng trước tuyên bố của đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg cho rằng, xung đột ở Ukraine sẽ kết thúc nhanh chóng, nếu Bắc Kinh rút sự ủng hộ dành cho Nga.

Ông Lâm nhấn mạnh, “lập trường của Trung Quốc về cuộc khủng hoảng ở Ukraine là nhất quán và rõ ràng. Đối thoại và đàm phán là lối thoát khả thi duy nhất”.

Bất chấp những lời kêu gọi hòa bình công khai của ông Tập, Kiev vẫn cáo buộc Bắc Kinh trực tiếp hỗ trợ cho Moscow trong xung đột ở Ukraine, và đóng vai trò như là huyết mạch kinh tế của Nga.

Ukraine còn nhiều lần tuyên bố Trung Quốc cung cấp hàng hóa lưỡng dụng và công nghệ quân sự cho Nga, mặc dù Bắc Kinh đã phủ nhận các cáo buộc này.

Về phần mình, ông Trump từng đe dọa sẽ áp thuế mạnh tay đối với Trung Quốc, do nước này nhập khẩu dầu mỏ từ Nga. Tuy nhiên, cho đến nay nhà lãnh đạo Mỹ vẫn chưa thực hiện.