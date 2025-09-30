UAV Reaper. Ảnh: US Airforce

Theo hãng tin CNN, Phi đội Trinh sát viễn chinh 431 đã được đưa vào hoạt động vào ngày 29/9 tại căn cứ không quân Kunsan trên bờ biển phía tây của Hàn Quốc, phía nam thủ đô Seoul. Phi đội sẽ vận hành UAV MQ-9 Reaper từ căn cứ này.

Đây là một động thái mới nhằm tăng cường năng lực không quân của quân đội Mỹ trên bán đảo Triều Tiên, sau khi nước này tái bố trí các máy bay chiến đấu F-16 gần Triều Tiên hơn trong những tháng gần đây.

Theo không quân Mỹ, MQ-9 Reaper là UAV một động cơ tua-bin cánh quạt, có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến đấu và các nhiệm vụ khác. Với tầm bay mở rộng hơn 2.575km và khả năng bay liên tục trên không, UAV này có thể mang lại sức mạnh đáng kể cho lực lượng Mỹ trong khu vực.

Tầm hoạt động của MQ-9 Reaper không chỉ bao phủ Triều Tiên, khu phi quân sự (DMZ) giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, mà còn bao phủ cả Biển Hoa Đông và đảo Đài Loan (Trung Quốc) cách đó khoảng 1.287km.

Trung Quốc đại lục chỉ cách Kunsan, Hàn Quốc khoảng 400km. Ngoài ra, biển Bột Hải, nơi hải quân Trung Quốc thường xuyên tập trận, cách căn cứ không quân Kunsan của Mỹ khoảng 956km.

Không quân Mỹ cho hay, phi đội UAV này sẽ hỗ trợ các ưu tiên của Mỹ và Hàn Quốc trong những nhiệm vụ do thám, trinh sát, tình báo trên khắp khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Đối với các nhiệm vụ chiến đấu, MQ-9 Reaper có thể mang theo nhiều loại vũ khí, từ tên lửa Hellfire đến bom dẫn đường bằng laser.

Việc triển khai thường trực các UAV MQ-9 Reaper tại Kunsan thể hiện cam kết của Mỹ đối với Hàn Quốc và các đồng minh, đối tác ở Thái Bình Dương. Hiện, Mỹ chưa công bố số lượng UAV Reaper triển khai tại Kunsan, nhưng một bảng thông tin của Không quân cho thấy tính đến tháng 1, đã có 50 chiếc MQ-9 Reaper trong biên chế của Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Mỹ.