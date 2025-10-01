Theo hãng tin RT, phát biểu trước các sĩ quan quân đội cấp cao tại căn cứ Thủy quân lục chiến ở Quantico, bang Virginia hôm 30/9, ông Trump cho biết: “Chúng ta đã đi trước Nga và Trung Quốc 25 năm về tàu ngầm. Thực tế, Nga đang đứng thứ 2 về tàu ngầm. Trung Quốc đứng thứ 3. Nhưng bạn biết đấy, họ đang tiến lên”.

"Họ đang có năng lực hạt nhân kém hơn, nhưng trong 5 năm nữa, họ sẽ ngang bằng", Tổng thống Mỹ nói thêm, nhưng nêu rõ ông đang đề cập đến toàn bộ kho vũ khí hạt nhân và số lượng tàu ngầm hạt nhân.

Tàu ngầm Severodvinsk của Nga. Ảnh: USNI

Ông Trump thông báo đã cho triển khai "một tàu ngầm hạt nhân" sau khi "bị Nga đe dọa đôi chút gần đây". Tuyên bố của lãnh đạo Nhà Trắng ám chỉ việc cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đề cập đến hệ thống "Bàn tay tử thần" có từ thời Liên Xô. Hệ thống này được thiết kế để đảm bảo vũ khí hạt nhân của Liên Xô có khả năng tự động khai hỏa đáp trả trong trường hợp toàn bộ ban lãnh đạo thiệt mạng trong đòn tập kích phủ đầu của đối phương.

Ngoài ra, ông Trump còn gọi tàu ngầm hạt nhân là "vũ khí có tính sát thương nhất từng được chế tạo".

"Chúng hoàn toàn không thể bị phát hiện. Tàu ngầm của chúng ta là vậy. Còn của họ thì không", ông Trump nhấn mạnh. Theo ông, Mỹ có thiết bị tiên tiến, ngăn chặn việc bị dò tìm.

Một báo cáo khoa học của ngành công nghiệp quốc phòng được công bố tại Trung Quốc vào tháng 9 hé lộ, Bắc Kinh đang nghiên cứu hệ thống phát hiện tàu ngầm trí tuệ nhân tạo (AI) có thể săn lùng tàu ngầm đối phương với tỷ lệ chính xác lên tới 95%. Hệ thống này được cho sẽ thu thập và phân tích dữ liệu từ các phao sonar, cảm biến dưới nước, radar và thậm chí cả nồng độ muối cùng nhiệt độ nước để tìm kiếm tàu ​​địch.

Trước đó, hồi tháng 8, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, tàu ngầm của nước này có "lợi thế quân sự", bởi chúng có khả năng lặn dưới lớp băng ở Bắc Cực và biến mất khỏi màn hình radar.

Kể từ những năm 2000, Moscow đã mở rộng đội tàu ngầm hạt nhân với 8 tàu ​​lớp Borei, trong đó tàu mới nhất là Knyaz Pozharsky được hạ thủy vào đầu năm nay.

Cũng trong ngày 30/9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nhấn mạnh nước này phải chuẩn bị cho chiến tranh. Ông gọi đây là vấn đề cấp bách hàng đầu, nhưng không nêu tên bất kỳ đối thủ cụ thể nào Mỹ có thể phải đối mặt trong tương lai gần.

"Để đảm bảo hòa bình, chúng ta phải chuẩn bị cho chiến tranh", ông Hegseth nói. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, quân đội nước này cần thêm binh sĩ, vũ khí và đạn dược. "Đây là thời điểm cấp bách, cấp bách hơn bao giờ hết", ông Hegseth viện dẫn những mối đe dọa đang gia tăng.