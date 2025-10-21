Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 20/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ với các phóng viên rằng, ông hy vọng Mỹ sẽ đạt được một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời ông Trump phát biểu: “Với Hàn Quốc, nơi tôi sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận công bằng và tôi hy vọng Mỹ cũng sẽ đạt thỏa thuận như vậy với ông Tập… Tôi muốn đối xử tốt với Trung Quốc. Tôi rất thích mối quan hệ của mình với ông Tập, chúng tôi có một mối quan hệ tuyệt vời”.

Tổng thống Mỹ sau đó tiết lộ, ông đã được mời đến thăm Trung Quốc và ông có thể sẽ thực hiện chuyến đi đến “quốc gia tỷ dân” vào đầu năm sau.

Ông Trump đưa ra phát biểu lạc quan về khả năng Washington đạt thỏa thuận thương mại với Bắc Kinh, trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc thời gian qua đã có những tuyên bố căng thẳng xoay quanh vấn đề thương mại song phương.

Theo Yonhap, vào cuối tháng này, ông Trump sẽ có chuyến công du Hàn Quốc và tham dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Dự kiến, ông Trump sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề sự kiện.