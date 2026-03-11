Video: CENTCOM

Video do CENTCOM chia sẻ trên mạng xã hội X ngày 11/3 cho thấy một chiến hạm Shahid Soleimani của Iran đang bốc cháy giữa biển tiếp tục phải hứng đòn tập kích tên lửa vào khu vực tháp chỉ huy.

“Các lực lượng Mỹ đang làm suy yếu năng lực triển khai sức mạnh trên biển và quấy rối vận tải quốc tế của Iran. Trong nhiều năm qua, Iran đã đe dọa quyền tự do hàng hải ở vùng biển quan trọng với an ninh và thịnh vượng của Mỹ, khu vực và toàn cầu”, CENTCOM cho hay.

Chiến hạm Shahid Soleimani của Iran hứng trọn đòn tập kích tên lửa. Ảnh: CENTCOM

Tuy nhiên, CENTCOM không nêu rõ thời điểm cuộc tập kích diễn ra cũng như số phận của tàu chiến Iran.

Theo chuyên trang quân sự Army Recogniton, Shahid Soleimani là lớp tàu hộ vệ tên lửa với thiết kế hai thân, được Iran đưa vào trang bị cho lực lượng hải quân của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) trong 4 năm gần đây. Tính đến cuối tháng 2/2026, IRGC đang vận hành 4 tàu loại này.

Một tàu của lớp Shahid Soleimani. Ảnh: IRNA/Press TV

Lớp tàu Shahid Soleimani có trọng lượng khoảng 600 tấn với chiều dài khoảng 65 – 67m và sườn ngang 14,5m. Tàu được trang bị 4 động cơ diesel, nhờ vậy khi hoạt động trên biển có thể đạt vận tốc tối đa là 59 km/h. Tầm hoạt động của tàu có thể lên tới 9.300km.

Về vũ khí, Shahid Soleimani được trang bị 1 pháo tự động sử dụng đạn cỡ 30mm; 6 súng máy 3 nòng với cỡ nòng 20mm; 6 tên lửa hành trình chống hạm; 16 tên lửa phòng không; 6 tên lửa đất đối đất. Tàu còn được lắp đặt 1 sàn đáp trực thăng và có khả năng chứa 3 xuồng tấn công tốc độ cao.

Trong các bức ảnh được CENTCOM công khai hồi đầu tháng này, một tàu thuộc lớp Shahid Soleimani với số hiệu “FS313-03” đang bốc cháy giữa biển. Hiện chưa rõ tàu chiến bị tập kích trong video do quân Mỹ đăng sáng 11/3 và chiến hạm mang số hiệu “FS313-03” có phải là cùng một con tàu hay không.