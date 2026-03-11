Mỹ phá hủy tàu rải thủy lôi của Iran. Video: US CENTCOM

Tờ Times of Israel dẫn thông báo của Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ cho biết: "Lực lượng Mỹ đã tiêu diệt nhiều tàu hải quân Iran vào ngày 10/3, bao gồm 16 tàu rải thủy lôi gần Eo biển Hormuz”. Thông báo gắn kèm một video cho thấy các cuộc tấn công.

Trước đó, một số phương tiện truyền thông Mỹ đưa tin, tình báo Mỹ đã bắt đầu chứng kiến những dấu hiệu cho thấy Iran đang thực hiện các bước để triển khai thủy lôi ở Eo biển Hormuz.

Tổng thống Donald Trump ngày 10/3 tuyên bố: "Nếu Iran gài bất kỳ quả thủy lôi nào ở Eo biển Hormuz, chúng tôi muốn nó được gỡ bỏ ngay lập tức". Ông nói thêm rằng nếu thủy lôi được đặt và không được gỡ bỏ “ngay lập tức, hậu quả quân sự đối với Iran sẽ ở mức độ chưa từng thấy trước đây”.

Nhà lãnh đạo này nói thêm việc gỡ bỏ bất kỳ quả thủy lôi nào có thể đã được triển khai sẽ là “một bước tiến lớn đúng hướng”.

Liên quan tới tình hình ở Eo biển Hormuz, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho hay, chưa có tàu chở dầu hoặc tàu thuyền nào khác được hải quân Mỹ hộ tống qua tuyến đường thủy quan trọng này.

Thông tin trên được đưa ra sau khi Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright xóa một bài đăng trên X, trong đó ông nói rằng Hải quân Mỹ đã hộ tống một tàu chở dầu qua Eo biển Hormuz.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cũng phủ nhận việc bất kỳ tàu chở dầu nào được hộ tống qua eo biển. Người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Ali Mohammad Naini nói: "Tên lửa và máy bay không người lái của Iran sẽ chặn đứng bất kỳ sự di chuyển nào của hạm đội Mỹ và các đồng minh".