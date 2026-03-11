"Tôi không phải là sĩ quan tình báo nên không thể xác định liệu Nga có cung cấp tin tình báo cho Iran về vị trí của các tài sản quân sự Mỹ tại Trung Đông hay không. Tuy nhiên, Moscow đã bác bỏ cáo buộc trên trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9/3. Chúng ta có thể tin tưởng những gì họ đã nói", đài CNBC dẫn lời ông Steve Witkoff phát biểu ngày 10/3.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. Ảnh: TASS

Đặc phái viên Mỹ cho biết thêm, ông và ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump đã trao đổi về vấn đề này với trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov, người sau đó cũng "cam kết điều tương tự".

Cùng ngày 10/3, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho hay Tổng thống Trump và ông Witkoff đã gửi thông điệp tới Nga rằng Mỹ sẽ "không hài lòng nếu việc chia sẻ tin tình báo đang thực sự diễn ra".

Điện Kremlin từ chối xác nhận về những cảnh báo của Mỹ, nhưng trước đó tuyên bố Moscow chưa nhận được bất kỳ yêu cầu hỗ trợ nào từ phía Iran.

Theo CNBC, vấn đề tình báo đã thu hút sự chú ý lớn sau khi tờ Washington Post tuần trước dẫn nguồn tin nói Nga đang cung cấp dữ liệu tình báo cho Iran về vị trí khí tài quân sự của Mỹ ở Trung Đông, bao gồm cả tàu chiến và máy bay. Việc Tehran có thể thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào các hệ thống radar cảnh báo của Mỹ dù chỉ sở hữu một số ít vệ tinh quân sự cũng làm dấy lên nhiều đồn đoán.