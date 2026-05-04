Trong thông cáo trên mạng xã hội X ngày 4/5, CENTCOM cho hay: “Các tàu khu trục tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ đang hoạt động ở Vịnh Ba Tư sau khi đi qua eo biển Hormuz để hỗ trợ ‘Dự án Tự do’. Các lực lượng Mỹ đang tích cực trợ giúp những nỗ lực nhằm khôi phục tuyến hàng hải cho tàu thương mại. Bước khởi đầu, 2 tàu thương mại treo cờ Mỹ đã di chuyển thành công qua eo biển Hormuz và tiếp tục hành trình một cách an toàn”.

Một tàu hàng đang bị chiến hạm và trực thăng Mỹ theo dõi. Ảnh: CENTCOM

Tuy nhiên, thông cáo của CENTCOM không nêu rõ tên của 2 tàu thương mại trên.

CENTCOM phát đi tuyên bố trên chỉ vài giờ sau khi Hải quân Iran khẳng định các lực lượng Tehran đã nã 2 quả tên lửa vào chiến hạm Mỹ ở eo biển Hormuz.

Hiện các hãng thông tấn độc lập chưa thể xác minh thông tin do giới chức Mỹ và Iran đưa ra.