Theo hãng thông tấn CNN, Bộ Ngoại giao Pakistan thông báo 22 thành viên thủy thủ đoàn của tàu container M/V Touska, phương tiện bị tàu chiến Mỹ tấn công hồi tháng trước, đã được đưa đến Pakistan hôm 3/5. Dự kiến, trong hôm nay (4/5), các thủy thủ trên sẽ được bàn giao cho chính quyền Iran.

Chiến hạm Mỹ theo dõi tàu container M/V Touska hôm 19/4. Ảnh: CENTCOM

“Con tàu của Iran cũng sẽ được đưa tới vùng lãnh hải Pakistan để trao trả cho chủ sở hữu ban đầu sau khi tàu được sửa chữa… Động thái này được xem như một biện pháp xây dựng lòng tin”, Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết.

Hôm 19/4, chiến hạm USS Spruance của Mỹ đã dùng pháo MK 45 nã nhiều phát đạn vào phòng máy của tàu chở hàng Touska treo cờ Iran với lý do phương tiện này vi phạm lệnh phong tỏa hải quân do Washington áp đặt ở eo biển Hormuz.

UAE cáo buộc Tehran tấn công tàu chở dầu

Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) ngày 4/5 cho hay một tàu chở dầu có liên hệ với công ty dầu khí Adnoc của nước này đã bị tấn công ở khu vực eo biển Hormuz.

“Việc nhắm mục tiêu vào tàu thương mại và sử dụng eo biển Hormuz như một công cụ cưỡng ép kinh tế hoặc tống tiền là hành vi cướp biển của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và là mối đe dọa trực tiếp đến sự ổn định của khu vực, người dân và an ninh năng lượng toàn cầu”, thông cáo từ Bộ Ngoại giao UAE nhấn mạnh.

Trước đó, theo Cơ quan Điều hành thương mại hàng hải Anh (UKMTO), một tàu hàng “đã bị trúng một số quả đạn không xác định” tại khu vực ngoài khơi Oman ở eo biển Hormuz.