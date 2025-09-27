Video: RT

Hãng tin RT dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ như sau: "Chúng tôi sẽ thu hồi thị thực của ông Petro vì những hành động liều lĩnh và gây hấn của ông ấy". Cơ quan này cho biết thêm, hôm 26/9 ông Petro đã đứng ở một con phố ở New York và kêu gọi lính Mỹ không tuân lệnh người đứng đầu đất nước.

Tổng thống Colombia Petro đang ở New York để tham dự hội nghị của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ). Phát biểu trước đám đông những người biểu tình ủng hộ Palestine bên ngoài trụ sở LHQ bằng loa phóng thanh, nhà lãnh đạo này nói: "Tôi kêu gọi tất cả các binh sĩ của quân đội Mỹ không chĩa súng vào người dân. Hãy bất tuân lệnh của Tổng thống Donal Trump. Hãy tuân thủ mệnh lệnh của nhân loại".

Bộ Ngoại giao Colombia hiện chưa bình luận gì về vụ việc trên.

Tổng thống Colombia trước đó đã có bài phát biểu gay gắt tại kỳ họp thứ 80 của Đại hội đồng LHQ, ông công khai chỉ trích chính sách đối ngoại của Mỹ và kêu gọi cần có hành động pháp lý chống lại ông Trump. Nhà lãnh đạo này này cho rằng ông Trump đồng lõa với tội diệt chủng ở Gaza và cần thiết khởi tố hình sự đối với việc Mỹ tấn công tên lửa vào các tàu bị nghi buôn bán ma túy ở vùng biển Caribe.

Nhà lãnh đạo Colombia, một người phản đối mạnh mẽ các hành động quân sự của Israel tại Gaza, đã đình chỉ xuất khẩu than sang Israel. Trang cá nhân của ông Petro hôm qua đã đăng một số video ghi lại cảnh ông phát biểu tại một cuộc tụ họp của những người biểu tình ủng hộ Palestine ở New York. Nhà lãnh đạo này tuyên bố: "Giải phóng Palestine. Nếu Gaza sụp đổ, nhân loại sẽ diệt vong".