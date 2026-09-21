Moscow hứng chịu đợt tập kích dữ dội của UAV Ukraine. Nguồn: Anadolu

Theo RT, tại vùng Moscow có 2 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương trong cuộc tập kích bằng UAV quy mô lớn của Ukraine. Giới chức địa phương cho rằng cuộc tấn công nhằm phá hoại cuộc bầu cử Quốc hội Nga.

Trong tuyên bố hôm 20/9, ông Sobyanin cho biết trong số hơn 1.600 UAV Ukraine bị Nga đánh chặn kể từ ngày hôm trước, có 450 chiếc bị bắn hạ khi đang tiếp cận thủ đô. “Cuộc tấn công chưa từng có này rõ ràng được lên kế hoạch nhằm phá hoại cuộc bầu cử. Kẻ thù đã thất bại”, ông nói.

Theo ông Sobyanin, một số UAV đã tiếp cận khu vực Nhà máy lọc dầu Moscow, khiến một cơ sở chưa được xác định bị hư hại. Một UAV khác đánh trúng một tòa nhà dân cư. Ông cho biết không có người thiệt mạng tại thủ đô.

Tuy nhiên, hậu quả của cuộc tập kích nghiêm trọng hơn nhiều tại các khu vực ngoại ô. Trước đó cùng ngày, Thống đốc vùng Moscow Andrey Vorobyov cho biết quận Ramenskoye, phía đông nam Moscow, bị thiệt hại. Một phụ nữ 44 tuổi thiệt mạng và 5 người khác, trong đó có hai trẻ em, bị thương khi UAV đánh trúng một tòa chung cư tại làng Sofyino.

Tại thành phố Ramenskoye gần đó, khoảng 400 người, trong đó có 70 trẻ em, đã được sơ tán khỏi một tòa chung cư 21 tầng sau khi mảnh vỡ UAV rơi xuống gây cháy trên mái. Khoảng 20 phương tiện cũng bị hư hại.

Một người khác thiệt mạng tại quận Orekhovo-Zuyevo, nơi một ngôi nhà riêng bị phá hủy và bốc cháy trong cuộc tấn công. Theo thống đốc, nạn nhân là một người đàn ông cao tuổi đang ở bên trong căn nhà.

Tại những khu vực khác của vùng Moscow, một khu nhà kho ở Sofyino bốc cháy, trong khi UAV đánh trúng một tòa chung cư tại Kotelniki, khiến các căn hộ ở ba tầng bị cháy. Nhà chức trách vẫn đang xác định liệu có người bị thương hay không.

Cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào Moscow và khu vực xung quanh chỉ diễn ra vài giờ trước khi các điểm bỏ phiếu mở cửa trong ngày cuối cùng của cuộc bầu cử Quốc hội Nga kéo dài ba ngày.

Bất chấp cuộc tấn công, toàn bộ 1.443 điểm bỏ phiếu tại Moscow vẫn mở cửa đúng giờ, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Moscow Dmitry Reut nói với hãng thông tấn TASS.

Moscow cáo buộc Kiev phá hoại các nỗ lực ngoại giao trong khi công khai kêu gọi nối lại đàm phán. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần trước cho hay lãnh đạo Ukraine “nói về hòa bình” nhưng lại làm mọi cách để ngăn cản hòa bình và đàm phán.

Đầu tháng này, ông Putin đã chỉ thị tiến hành các cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine để đáp trả các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Nga.