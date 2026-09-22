Theo báo Pravda, Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 21/9 đã đưa ra điều kiện để dừng tập kích các nhà máy lọc dầu của Nga, đồng thời tái khẳng định sẵn sàng gặp mặt trực tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Chúng tôi sẽ tạm dừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga nếu nếu Điện Kremlin có những bước đi giảm leo thang căng thẳng. Nga cần chấm dứt việc nhắm vào ngành năng lượng, cơ sở hạ tầng trọng yếu và hoạt động xuất khẩu lương thực của Ukraine. Nếu họ cam kết làm như vậy, chúng tôi cũng sẽ đưa ra động thái tương tự", ông Zelensky cho hay.

Tổng thống Ukraine tuyên bố ông sẵn sàng thảo luận vấn đề này với các đối tác bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York trong tuần này. Bên cạnh đó, ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine không phải là bên duy nhất phải chịu thiệt hại.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

"Không có chuyện chỉ quốc gia bị tấn công mới phải chịu thiệt hại. Bản chất của xung đột hiện nay là bên tấn công cũng sẽ phải gánh chịu hậu quả. Cuộc xung đột này cần phải chấm dứt", ông Zelensky nói.

Trong tuyên bố của mình, nhà lãnh đạo Ukraine cũng khẳng định ông sẵn sàng gặp Tổng thống Putin, nhưng một cuộc gặp như vậy phải gắn với kết quả cụ thể và những bảo đảm an ninh thực chất dành cho Ukraine. Về phía Nga, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận Moscow đang thảo luận với Washington về việc tổ chức một cuộc gặp ba bên mới.

Hồi đầu tháng 9, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho đã đề nghị Tổng thống Zelensky ngừng các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga, với lý do rằng những cuộc tấn công như vậy đang đẩy giá dầu diesel toàn cầu tăng cao. Tuy vậy, Kiev trong thời gian qua vẫn liên tục nhắm vào hạ tầng năng lượng của Moscow.

Theo báo cáo ngày 21/9 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine, các đợt tập kích tầm xa của nước này đã khiến tổng công suất lọc dầu của Moscow giảm 45%.