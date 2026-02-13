Tổng thống Mỹ Trump và người tiền nhiệm Biden. Ảnh: Axios

Trang tin Axios dẫn kết quả khảo sát của Harvard CAPS/Harris cho biết, lần đầu tiên trong nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Donald Trump, đa số cử tri - 51% cho rằng ông Biden thể hiện tốt hơn ông Trump với tư cách là nhà lãnh đạo đất nước. Điều này hoàn toàn trái ngược với kết quả khảo sát tương tự được công bố vào tháng 2/2025, khi đó ông Trump nhận được mức độ ủng hộ là 58%.

Xu hướng tương tự cũng được khảo sát của YouGov/Economist xác nhận. Theo đó, chỉ 38% người Mỹ tán thành hiệu quả hoạt động của tổng thống đương nhiệm, đây là một trong những tỷ lệ thấp nhất trong toàn bộ sự nghiệp chính trị của ông Trump.

Kết quả khảo sát của công ty thăm dò dư luận Rasmussen Reports cho thấy, 48% số cử tri tiềm năng cho rằng cựu Tổng thống Joe Biden đã làm tốt hơn trong vai trò Tổng thống, trong khi ông Trump nhận được 40% ủng hộ. 8% cho rằng hai tổng thống đã lãnh đạo nước Mỹ tốt ngang nhau.

Các chuyên gia nêu bật 3 lý do chính dẫn đến sự thất vọng của người Mỹ về mặt chính trị.

Đầu tiên là khủng hoảng biên giới và các biện pháp cực đoan. Các cuộc thăm dò gần đây của NBC News cho thấy, 49% người trưởng thành phản đối mạnh mẽ chính sách nhập cư cứng rắn của ông Trump sau những sự kiện bi thảm ở Minneapolis.

Thứ hai là thất vọng về mặt kinh tế. Mặc dù ông Trump cam kết sẽ nhanh chóng chấm dứt lạm phát nhưng tỷ lệ ủng hộ kinh tế ròng của ông là -18, thấp hơn 26 điểm so với cùng kỳ nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên.

Cuối cùng là Tổng thống Trump đang mất đi sự ủng hộ của giới trẻ. Tỷ lệ ủng hộ trong số cử tri từ 18-29 tuổi đã giảm xuống mức cực thấp -42 điểm. Người Mỹ trẻ tuổi ngày càng chú ý tới mối liên hệ giữa việc giảm mức sống và chi phí nhà ở tăng cao với các chính sách của chính quyền hiện tại.

Đối với đảng Cộng hòa, những con số trên là lời cảnh báo trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Quốc hội. Các nhà phân tích cho rằng nếu xu hướng này tiếp tục, đảng Dân chủ có cơ hội lớn để lật ngược tình thế, bất chấp lợi thế tài chính khổng lồ của quỹ tranh cử của đảng Cộng hòa.

Nhà phân tích Harry Enten của CNN nhận xét: "Lượng cử tri ủng hộ Tổng thống Donald Trump, đặc biệt là những người không có bằng đại học, đang sụt giảm nghiêm trọng".