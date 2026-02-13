Cựu phi công thương mại Daniel Bubb và ông Mark Woods, đồng sáng lập kiêm Phó Chủ tịch điều hành chuyến bay tại công ty cho thuê và quản lý máy bay phản lực tư nhân Cirrus Aviation Services, có trụ sở tại Nevada, Mỹ đã tiết lộ bí mật về thói quen kỳ lạ này với tạp chí Reader's Digest.

Lý do phi công rửa kính chắn gió máy bay bằng đồ uống có ga

Để làm sạch bụi bẩn, phi công điều khiển máy bay cần tầm nhìn rõ ràng như người lái xe ô tô, thậm chí có thể còn cần hơn.

Cựu phi công Bubb giải thích: “Giống kính chắn gió ô tô, kính chắn gió máy bay cũng không tránh khỏi tác động của môi trường, tích tụ bụi bẩn, cặn bẩn, côn trùng và các chất ô nhiễm khác, do đó việc giữ cho kính chắn gió máy bay sạch sẽ là rất quan trọng đối với tầm nhìn và an toàn”.

Đối với phi công, ngay cả một vết bẩn nhỏ do côn trùng cũng có thể gây nguy hiểm. Ông Bubb cho hay, trên trời, một chiếc máy bay khác ở xa, thậm chí là một chiếc máy bay thương mại lớn, có thể trông nhỏ như đầu bút. Đối với những máy bay không có Hệ thống Tránh Va chạm Giao thông (TCAS), chuyên cảnh báo phi công về các máy bay khác ở gần, việc phi công nhìn thấy mọi thứ phía trước là rất quan trọng. Tuy nhiên, không phải mọi máy bay đều có hệ thống cảnh báo này.

Đồ uống có ga làm sạch kính máy bay như thế nào?

Có một số nguyên lý khoa học khá đơn giản đằng sau hiệu quả của các loại đồ uống có ga. Khí carbonat trong nước soda và nước có ga giúp làm bong tróc nhẹ nhàng và loại bỏ xác côn trùng, bụi bẩn và cặn bám trên bề mặt kính, trong khi hàm lượng khoáng chất giúp bổ sung khả năng làm sạch mà không cần hóa chất mạnh.

Điều quan trọng nữa là, nước soda không để lại vệt hoặc cặn như các loại đồ uống có đường, khiến nó khá hiệu quả cho việc làm sạch nhanh chóng nhưng tạm thời mà không cần phải rửa lại.

Tuy nhiên, soda không có tác dụng với mọi thứ. Ông Woods giải thích đồ uống có ga chủ yếu hữu ích trong việc loại bỏ côn trùng khô và cặn hữu cơ nhẹ chứ không phải dầu mỡ, khí thải, muội than hoặc bất cứ thứ gì bám chặt vào bề mặt.

Ngoài ra, phi công tránh các loại nước ngọt có ga nhiều đường, có màu như Coca-Cola vì chúng để lại cặn và dễ bám bụi bẩn. Nước soda và nước khoáng có ga nhẹ hơn và ít có khả năng làm hỏng kính chắn gió máy bay.

Tại sao phi công không dùng sản phẩm tẩy rửa chuyên dụng?

Câu trả lời là do giá cả phải chăng, nhanh chóng và tiện lợi. Ở những vùng khí hậu lạnh, các tài xế đôi khi phải hất tuyết lên kính chắn gió bẩn khi hết nước rửa kính? Điều đó chắc chắn không lý tưởng, nhưng nó hiệu quả. Tương tự, đôi khi nước soda hoặc nước khoáng có ga lại nhanh chóng và tiện lợi hơn nhiều đối với phi công.

Theo ông Wood, phi công sử dụng mẹo làm sạch trên khi không có lựa chọn nào khác và nó được coi là giải pháp khẩn cấp hoặc tiện lợi, chứ không phải là quy trình tiêu chuẩn.

Ông Wood cho biết thêm, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) không có quy định cụ thể nào về việc sử dụng nước soda hoặc nước khoáng có ga để làm sạch kính chắn gió máy bay. “FAA không chỉ định sản phẩm làm sạch cụ thể nhưng yêu cầu máy bay phải được bảo dưỡng trong tình trạng đủ điều kiện bay và phải tuân thủ hướng dẫn bảo dưỡng của nhà sản xuất. Hướng dẫn đó thường không khuyến khích sử dụng các chất không được phê duyệt".