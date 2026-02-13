Theo hãng tin BBC, vào năm 2009, năm đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Obama, Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ (EPA) lần đầu tiên đưa ra lập trường về tác động của các khí gây hiệu ứng nhà kính.

Trong văn bản thường được gọi là "kết luận về mối nguy hiểm", EPA khẳng định 6 loại khí gây nóng lên toàn cầu, gồm cả carbon dioxide và methane, là mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng. Phán quyết này đã trở thành nền tảng pháp lý cho các nỗ lực của chính phủ liên bang Mỹ nhằm kiềm chế khí thải, đặc biệt từ xe cộ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Evening Standard

Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Mỹ Trump hôm 12/2 đã đảo ngược phán quyết trên. Nhà Trắng gọi động thái này là "sự bãi bỏ quy định lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ", sẽ làm cho giá ô tô rẻ hơn và giảm chi phí cho các nhà sản xuất ô tô khoảng 2.400 USD/chiếc.

Phát biểu tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng cùng ngày, Tổng thống Mỹ Trump cáo buộc phán quyết năm 2009 là "một chính sách tai hại thời Obama, đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành công nghiệp ô tô Mỹ và đẩy giá cả lên cao đối với người tiêu dùng Mỹ".

“Quy định cực đoan này đã trở thành nền tảng pháp lý cho Kế hoạch Xanh mới, một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử”, vị tổng thống thuộc đảng Cộng hòa nói thêm về chương trình nghị sự khí hậu của đảng Dân chủ.

Trong khi đó, cựu Tổng thống Obama, người hiếm khi bình luận về chính sách của các tổng thống đương nhiệm, cho rằng việc bãi bỏ kết luận của EPA sẽ khiến người Mỹ dễ bị tổn thương hơn.

“Nếu không có phán quyết đó, chúng ta sẽ kém an toàn hơn, kém khỏe mạnh hơn và ít có khả năng chống lại biến đổi khí hậu hơn. Tất cả chỉ để ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch kiếm được nhiều tiền hơn nữa”, ông Obama bày tỏ trên mạng xã hội X.

Các nhóm hoạt động vì môi trường coi động thái mới của chính quyền Trump là sự đảo ngược đáng kể nhất về biến đổi khí hậu cho đến nay. Họ tuyên bố sẽ kiện quyết định đó ra tòa.