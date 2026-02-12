Tổng thống Mỹ Trump đã đưa ra cảnh báo trên trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 11/2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11/2. Ảnh: Nhà Trắng

“Thâm hụt thương mại của chúng ta đã giảm 78%... Các đòn thuế mang lại an ninh kinh tế và an ninh quốc gia cho chúng ta và không một đảng viên Cộng hòa nào đáng phải chịu trách nhiệm khi phá hủy đặc quyền này”, nhà lãnh đạo Mỹ cho hay.

Ông Trump có phát biểu trên sau khi Hạ viện Mỹ cùng ngày đã bỏ phiếu thông qua dự luật bác bỏ chính sách áp thuế của tổng thống đối với hàng hóa Canada với tỷ lệ 219 phiếu thuận và 211 phiếu chống, trong đó có 6 nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu ủng hộ dự luật.

Theo báo The Hill, động thái trên dường như chỉ mang tính biểu tượng khi dự luật này vẫn cần được Thượng viện Mỹ bỏ phiếu phê chuẩn và Tổng thống Trump ký ban hành.

Từ khi trở lại Nhà Trắng vào đầu năm ngoái, ông Trump đã coi thuế quan là chính sách kinh tế trọng tâm trong nhiệm kỳ tổng thống thứ 2 khi cho áp các mức thuế mới với hàng loạt quốc gia đối tác thương mại quan trọng như Mexico, Canada và Trung Quốc.