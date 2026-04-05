Theo Al Jazeera, một quan chức Mỹ ngày 5/4 tiết lộ rằng lực lượng Mỹ đã tìm thấy phi công bị mất tích của máy bay F-15 bị Iran bắn hạ, nhưng chiến dịch giải cứu vẫn đang tiếp tục.

"Phi công đã được tìm thấy vào đêm qua, sau đó đã xảy ra một cuộc đấu súng dữ dội. Hiện đội cứu hộ vẫn phải tìm cách rút lui khỏi Iran và trở về vị trí an toàn", nguồn tin của Al Jazeera cho biết.

Mảnh vỡ của tiêm kích F-15 Mỹ bị Iran bắn hạ. Ảnh: TWZ

Trước đó, có một số báo cáo từ nguồn tin địa phương và mạng xã hội cho biết Lực lượng Hành động Đặc biệt của Lục quân Mỹ đã đụng độ trực tiếp với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại khu vực Milas thuộc dãy núi Rig, tỉnh Chaharmahal và Bakhtiari, miền trung Iran trong ngày 4/4.

Đến thời điểm hiện tại, chính phủ Mỹ và Iran chưa đưa ra bình luận chính thức về các thông tin trên. Vào ngày 4/4, các kênh truyền thông nhà nước Iran đã cũng kêu gọi người dân bắt sống phi công Mỹ, đồng thời công bố mức thưởng lớn của Tehran cho việc này lên tới 66.100 USD. Số tiền thưởng này cao hơn đáng kể so với mức lương trung bình chỉ khoảng 200 - 300 USD/tháng tại Iran.