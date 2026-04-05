Hãng thông tấn Al Jazeera ngày 4/4 đưa tin, chính quyền Iran đang sử dụng một cơ chế sàng lọc đặc biệt nhằm kiểm soát tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

"Tehran chia tàu thuyền thành 3 nhóm dựa trên quan hệ với quốc gia sở hữu. Tàu thuyền thuộc nhóm 'thân thiện' sẽ được ưu tiên đi qua, thậm chí là hộ tống tại Hormuz. Tàu thuyền của các quốc gia 'trung lập' sẽ phải trả phí để đi qua, trong khi tàu thuyền của các nước 'thù địch' sẽ bị từ chối tiếp cận tuyến hàng hải này", Al Jazeera cho biết.

Một tàu chở dầu của Pakistan ở eo biển Hormuz. Ảnh: WANA

Ngoài cơ chế sàng lọc, Iran còn đưa ra hàng loạt yêu cầu cụ thể nhằm giám sát chặt chẽ việc lưu thông ở eo biển Hormuz. Theo đó, tàu thuyền muốn đi qua khu vựa này phải đăng ký trước hành trình, cung cấp thông tin chi tiết về hàng hóa, điểm đến và quốc tịch, đồng thời tuân thủ các chỉ dẫn từ lực lượng hải quân Iran. Ngoài ra, Tehran cũng đồng ý để các tàu chở hàng viện trợ nhân đạo đi qua, với điều kiện là các tàu này phải hướng tới các cảng tại Iran hoặc Vịnh Oman.

Ở thời điểm hiện tại, Iran chưa công bố thông tin chi tiết về các quốc gia được phân vào 3 nhóm, nhưng giới quan sát cho rằng phần lớn các quốc gia Ảrập tại Vịnh Ba Tư sẽ được phân loại "trung lập", thậm chí các nước có quan hệ chặt chẽ với Mỹ và Israel sẽ bị coi là "thù địch".

Theo Al Jazeera, việc Iran phong tỏa tuyến đường thủy trọng yếu này đã làm gián đoạn khoảng 20% ​​nguồn cung dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới, đẩy giá năng lượng trên toàn cầu tăng cao. Eo biển Hormuz đóng cửa cũng làm gián đoạn việc xuất khẩu một lượng lớn chất hóa dầu, phân bón và nguyên liệu thô được sử dụng trong sản xuất nhựa.