Theo tờ Guardian, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/5 tiết lộ rằng Iran từng đồng ý sẽ từ bỏ kho uranium làm giàu và để Mỹ đến thu hồi số vật liệu hạt nhân này, nhưng sau đó lại không đưa vào đề xuất thỏa thuận.

"Iran nói sẽ từ bỏ kho uranium, nhưng chúng tôi phải tự đến và mang chúng đi. Họ đã đồng ý với điều kiện này trong các cuộc đàm phán trước đó, nhưng cuối cùng lại không giữ lời hứa. Điều kiện này không được ghi trong đề xuất mới nhất của Iran", ông Trump cho biết.

Tổng thống Trump nhấn mạnh, thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang ở tình trạng "nguy kịch" vì giới lãnh đạo Iran "thường xuyên thay đổi ý định ngay khi các bên có vẻ như đã đạt được sự đồng thuận".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

"Lệnh ngừng bắn vô cùng mong manh. Giống như thể bác sĩ nói với người nhà của bệnh nhân rằng chỉ có 1% cơ hội sống sót. Tất nhiên là những nhà lãnh đạo mới của Iran đã tỏ ra hợp tác hơn, nhưng điều này vẫn chưa thể dẫn tới một thỏa thuận", ông Trump nói.

Trong tuyên bố của mình, nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định ông đang xem xét tái khởi động chiến dịch hộ tống tàu thuyền ở eo biển Hormuz. Bên cạnh đó, ông Trump cũng phủ nhận các đồn đoán cho rằng Washington đang phải chịu áp lực về việc đạt được thỏa thuận với Tehran.

Iran sẵn sàng cho mọi kịch bản

Theo CNN, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 11/5 tuyên bố Tehran đã "sẵn sàng cho mọi kịch bản", trong bối cảnh các cuộc đàm phán với Washington đang rơi vào bế tắc.

"Các lực lượng vũ trang của Iran luôn sẵn sàng đưa ra phản ứng đủ sức răn đe đối với bất kỳ hành động gây hấn nào. Những tính toán và quyết định sai lầm sẽ luôn dẫn tới kết quả tiêu cực. Chúng tôi đã sẵn sàng cho mọi kịch bản. Họ sẽ phải bất ngờ", ông Ghalibaf cho biết.

Ông Ghalibaf khẳng định mọi thỏa thuận tiềm năng đều phải "chấp nhận quyền lợi của người dân Iran" và việc kéo dài quá trình đàm phán sẽ khiến người nộp thuế tại Mỹ phải trả giá nhiều hơn.

Cũng liên quan đến tình hình Trung Đông, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 11/5 đã chủ trì một cuộc họp an ninh sau khi Tổng thống Trump bác bỏ phản hồi của Iran đối với đề xuất ngừng bắn do Mỹ đưa ra.