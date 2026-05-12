Hãng thông tấn Al Jazeera đưa tin trong bài đăng trên mạng xã hội X hôm 11/5, Đại sứ Iran tại Trung Quốc Fazli đã nhấn mạnh sự ủng hộ của Tehran đối với kế hoạch 4 điểm do Bắc Kinh đưa ra giữa tháng trước.

Đại sứ Iran Abdolreza Rahmani Fazli. Ảnh: CCTV

“Kế hoạch đó hướng đến mục tiêu thiết lập an ninh lâu dài và phát triển chung trong khu vực Vịnh Ba Tư, một vấn đề cũng được nhấn mạnh trong cuộc gặp giữa các bộ trưởng ngoại giao của hai nước”, ông Fazli viết, đề cập đến cuộc gặp vào tuần trước giữa Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị.

Theo Al Jazeera, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tháng trước đã đưa ra đề xuất 4 điểm nhằm thúc đẩy hoà bình và ổn định tại khu vực Trung Đông.

"Đề xuất 4 điểm của Chủ tịch Tập Cận Bình bao gồm xây dựng một cấu trúc an ninh khu vực mang tính 'toàn diện, chung lợi ích, hợp tác và bền vững', thay vì những liên minh đối đầu ngắn hạn; tôn trọng đầy đủ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia Trung Đông và Vùng Vịnh; đề cao vai trò của luật pháp quốc tế, phản đối các hành động đơn phương và cách tiếp cận dựa trên sức mạnh; bảo vệ an toàn cho nhân sự và hạ tầng tại Trung Đông song hành với thúc đẩy kinh tế", Tân Hoa Xã khi đó cho biết.