Tờ Wall Street Journal trích dẫn tin từ những người nắm rõ vấn đề cho biết một trong những mục tiêu tấn công của UAE là nhà máy lọc dầu trên đảo Lavan của Iran. Vụ tấn công diễn ra đầu tháng 4, vào khoảng thời gian Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị tuyên bố ngừng bắn với Iran. Vụ việc đã gây hỏa hoạn lớn tại nhà máy và khiến nó tê liệt.

Khói bốc lên cuồn cuộn sau khi nhà máy lọc dầu trên đảo Lavan của Iran bị tấn công vào ngày 8/4/2026. Ảnh: Telegram

Theo Wall Street Journal, vào thời điểm đó, Iran đã thừa nhận cơ sở trên đã bị một kẻ thù không xác định tấn công, sau đó nước này đã đáp trả bằng cách phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào UAE và Kuwait. Vụ việc nhắm vào đảo Lavan là trường hợp cụ thể duy nhất về việc UAE tham gia xung đột.

Một trong những nguồn tin nói Mỹ đã âm thầm hoan nghênh việc UAE tham gia vào chiến dịch quân sự chống Iran sau khi các quốc gia Vùng Vịnh khác từ chối làm điều đó.

Bộ Ngoại giao UAE đã từ chối yêu cầu bình luận về thông tin trên, nhưng lưu ý đến những tuyên bố trước đây rằng họ có quyền đáp trả các cuộc tấn công của Iran. Lầu Năm Góc cũng từ chối bình luận.

Theo Bộ Quốc phòng UAE, trong cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran, Tehran đã nhắm mục tiêu vào UAE nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác trong khu vực, kể cả Israel. Cụ thể, Iran đã phóng khoảng 550 tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình cùng hơn 2.200 UAV vào UAE.

Các quan chức Vùng Vịnh giấu tên nhận định những cuộc tấn công của Iran đã gây thiệt hại đáng kể cho nền kinh tế của UAE, dẫn đến việc sa thải và cho nghỉ việc tạm thời. Chúng cũng "gây ra một sự thay đổi cơ bản trong quan điểm chiến lược của UAE. UAE giờ đây coi Iran là một thế lực bất hảo đang tìm cách phá hoại mô hình kinh tế - xã hội dựa trên nhân tài nước ngoài và danh tiếng về an toàn và ổn định của nước này".

Bình luận về thông tin trên, Dina Esfandiary, một nhà phân tích về Trung Đông phát biểu: "Việc một quốc gia Ảrập ở Vùng Vịnh tham chiến và trực tiếp tấn công Iran là điều đáng chú ý. Tehran giờ đây sẽ tìm cách tiếp tục chia rẽ UAE và các nước Vùng Vịnh khác, những quốc gia đang cố gắng làm trung gian hòa giải để chấm dứt xung đột".