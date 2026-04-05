Theo tờ New York Times (NYT), Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/4 đã xác nhận việc quân đội nước này giải cứu thành công phi công mất tích trong vụ máy bay F-15 bị Iran bắn hạ.

"Chúng ta đã giải cứu anh ấy. Trong vài giờ qua, quân đội Mỹ đã thực hiện một trong những chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ táo bạo nhất trong lịch sử. Người được giải cứu là một phi công tuyệt vời, một đại tá rất được kính trọng. Tôi vô cùng hạnh phúc khi được thông báo với các bạn rằng anh ấy hiện đã an toàn", ông Trump cho biết.

Tổng thống Trump nhấn mạnh, quân đội Mỹ đã theo dõi vị trí của phi công 24/24, đồng thời điều động hàng chục máy bay được trang bị vũ hiện đại nhất thế giới cho chiến dịch giải cứu. "Anh ấy bị thương, nhưng không có gì đáng lo ngại. Việc không một binh lính Mỹ nào thiệt mạng trong cả chiến dịch tấn công lẫn giải cứu đã chứng minh rằng chúng ta đang kiểm soát tuyệt đối không phận Iran", ông Trump nói thêm.

Theo các nguồn tin của NYT, chiến dịch giải cứu phi công của máy bay F-15 được đánh giá là "tiềm ẩn nhiều rủi ro", nhưng vẫn được lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiến hành.

"Lầu Năm Góc đã huy động hàng trăm binh lính đặc nhiệm, hàng chục máy bay chiến đấu, trực thăng, cùng với nhân sự tình báo mạng cho hoạt động giải cứu. Các máy bay Mỹ đã thả bom và nổ súng vào các đoàn xe của Iran để ngăn họ tiếp cận khu vực mà phi công đang ẩn náu. Khi lực lượng Mỹ áp sát vị trí của phi công thì nổ ra cuộc đấu súng với một lực lượng chưa xác định", nguồn tin của NYT tiết lộ.

Ngay sau khi tìm được phi công, quân đội Mỹ đã triển khai 2 máy bay vận tải để chở toàn bộ binh lính tới vị trí an toàn. Phi công của chiếc F-15 hiện được cho là đã có mặt ở Kuwait để điều trị vết thương.