Theo CNN, trong đoạn video dài 8 phút đăng trên Truth Social, ông Trump cáo buộc Iran đã từ chối “mọi cơ hội để từ bỏ tham vọng hạt nhân”, đồng thời nói rằng Mỹ “không thể chịu đựng thêm được nữa”. Israel cũng thông báo đang tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Ông Israel Katz, Bộ trưởng Quốc phòng Israel. Ảnh: X/@Israel_katz

Cụ thể, trong bài phát biểu, ông Trump cho biết mục tiêu của chiến dịch quân sự Mỹ, được Bộ Quốc phòng gọi là “Chiến dịch Epic Fury” là để “bảo vệ người dân Mỹ bằng cách loại bỏ các mối đe dọa cận kề từ chính quyền Iran”. Ông nhắc lại lịch sử mà ông gọi là việc chính quyền Iran tài trợ khủng bố trong khu vực và khẳng định: “Chúng tôi sẽ không chấp nhận điều đó thêm nữa.”

Ông Trump nói Iran đã “từ chối mọi cơ hội để từ bỏ các hoạt động của mình”, khiến Mỹ phải tiến hành hành động quân sự. Các cuộc tấn công diễn ra chỉ vài giờ sau khi Ngoại trưởng Oman, người đang làm trung gian cho các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, cho biết hai bên đã đạt được “tiến triển đáng kể” trong các cuộc thương lượng tại Thụy Sĩ.

Ở cuối đoạn video, ông Trump kêu gọi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hạ vũ khí để được hưởng “quyền miễn trừ hoàn toàn”, nếu không sẽ phải “đối mặt với cái chết chắc chắn”. Ông cũng trực tiếp kêu gọi người dân Iran: “Khi chúng tôi hoàn tất, hãy tiếp quản chính quyền của các bạn. Nó sẽ thuộc về các bạn.”

Không giống lần Mỹ và Israel tấn công Iran trước đó vào tháng 6/2025, các cuộc không kích lần này bắt đầu vào ban ngày, từ sáng sớm. Trong khi các cuộc tấn công của Mỹ hồi tháng 6 kết thúc chỉ sau vài giờ, các nguồn tin nói với CNN rằng quân đội Mỹ lần này dự kiến tiến hành chiến dịch kéo dài nhiều ngày.

Nhiều vụ nổ đã được ghi nhận tại nhiều thành phố của Iran, bao gồm cả thủ đô Tehran. Iran đã bắt đầu đáp trả bằng cách phát động làn sóng tấn công chưa từng có trên khắp khu vực Vùng Vịnh.

Mỹ và Israel đã ‘lập kế hoạch trong nhiều tháng’

Quân đội Israel (IDF) cho biết Mỹ và Israel đã tiến hành “phối hợp và lập kế hoạch chặt chẽ” trong nhiều tháng trước khi triển khai chiến dịch tấn công chung nhằm vào Iran.

Sự phối hợp này cho phép lực lượng quân sự hai nước thực hiện một “cuộc tấn công quy mô lớn với sự đồng bộ và phối hợp hoàn toàn”.

Chiến dịch được thiết kế nhằm “làm suy yếu toàn diện” chính quyền Iran và “loại bỏ các mối đe dọa mang tính sống còn đối với Israel”. Trước đó, CNN đưa tin các tên lửa đạn đạo và bệ phóng tên lửa của Iran nằm trong số những mục tiêu đầu tiên của Israel.

“Ngay vào thời điểm này, các máy bay chiến đấu của Không quân Israel vẫn đang tiếp tục không kích các mục tiêu trên khắp Iran dựa trên thông tin tình báo chính xác. Các hoạt động sẽ tiếp tục khi cần thiết”, IDF cho biết.

Nổ ở Tehran. Ảnh: Times of Israel

‘Chiến dịch chưa từng có tiền lệ’

Chiến dịch tác chiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Iran là chưa từng có tiền lệ, theo nhận định của Jasmine El-Gamal, cựu cố vấn Trung Đông của Lầu Năm Góc.

“Đây chắc chắn là điều mà tôi nghĩ chúng ta chưa từng thấy trước đây,” bà Jasmine El-Gamal nói với CNN trong cuộc phỏng vấn trước đó cùng ngày.

Chuyên gia El-Gamal nêu ra những điểm khác biệt chính giữa các chiến dịch quân sự trước đây của Mỹ và những gì đang diễn ra tại Iran thời điểm này. “Trong chiến tranh Iraq, Mỹ đưa quân bộ binh vào thực địa để trực tiếp lật đổ chính quyền,” bà nói.

Bà cho biết việc chính quyền Trump loại bỏ cựu Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro hồi đầu năm nay cũng khác về mặt chiến lược.

“Tại Venezuela, Mỹ loại bỏ người đứng đầu chính phủ là Nicolás Maduro, nhưng vẫn để nguyên bộ máy còn lại. Đây thực sự là một vùng chưa từng được khai phá”, bà El-Gamal nhận định.

Theo các báo cáo gần đây, Mỹ đã bắt đầu “các hoạt động tác chiến quy mô lớn” nhằm vào Iran, một chiến dịch quân sự đang diễn ra và có thể kéo dài nhiều ngày, đánh dấu bước leo thang nghiêm trọng trong căng thẳng khu vực.

Ông Trump cáo cuộc Iran can thiệp bầu cử Mỹ

Theo CNN, vài giờ sau khi tuyên bố bắt đầu “các hoạt động tác chiến quy mô lớn” tại Iran, chiến dịch có thể khiến binh sĩ Mỹ thiệt mạng, Tổng thống Donald Trump đã đăng một bài viết cho rằng Tehran đã tìm cách can thiệp vào các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 và 2024.

“Iran đã tìm cách can thiệp vào các cuộc bầu cử năm 2020 và 2024 nhằm ngăn chặn ông Trump và giờ đang phải đối mặt với một cuộc chiến mới với Mỹ”, Tổng thống Trump viết trên Truth Social, lặp lại tiêu đề của một bài báo trên trang JustTheNews.com.

Bài báo này đề cập đến các nỗ lực “can thiệp” của Iran cũng như những âm mưu được cho là nhằm ám sát ông Trump.

CNN đưa tin vào năm 2024 rằng Iran đã sử dụng các hoạt động bí mật trên mạng xã hội cùng những chiến dịch gây ảnh hưởng liên quan nhằm làm suy yếu chiến dịch tranh cử của ông Trump, theo các đánh giá tình báo Mỹ về những mối đe dọa đối với cuộc bầu cử.

Các cơ quan chức năng Mỹ cũng thu thập được thông tin tình báo về một âm mưu của Iran nhằm ám sát ông Trump, diễn biến khiến Cơ quan Mật vụ Mỹ phải tăng cường các biện pháp an ninh xung quanh ông.