Trong tuyên bố trên mạng xã hội Telegram ngày 28/2, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhận xét chiến dịch quân sự nhằm vào Iran của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hé lộ “bản chất thật” của nhà lãnh đạo Mỹ.

Báo The Guardian trích bài đăng của ông Medvedev viết: “Nhà kiến tạo hòa bình một lần nữa cho thấy bản chất của mình. Tất cả các cuộc đàm phán với Iran đều chỉ là một chiến dịch che đậy. Không ai nghi ngờ điều đó. Không ai thực sự muốn đàm phán về bất kỳ điều gì”.

Một vụ nổ ở thủ đô Tehran của Iran. Ảnh: RT

Trong cuộc phỏng vấn với đài BBC hôm nay, người đứng đầu Ủy ban các vấn đề nước ngoài của Anh là bà Dame Emily Thornberry tuyên bố London nên tránh bị kéo vào một cuộc xung đột ở Trung Đông và nhận xét rằng các cuộc tấn công nhằm vào Iran của Mỹ và Israel “không có cơ sở pháp lý”.

“Theo tôi được biết thì chúng tôi (nước Anh) không liên quan đến việc này. Nước Anh chưa đồng ý can dự và tôi nghĩ đây là điều đúng đắn. Tôi không nghĩ rằng có cơ sở pháp lý nào cho hành động này. Họ không gặp phải mối đe dọa sắp xảy ra nào, nên thật khó để lấy lý do pháp lý biện minh cho hành động trên”, bà Thornberry nói.

Trong khi đó, chính quyền Ukraine lại ủng hộ hành động quân sự của Washington và Tel Aviv nhằm vào Tehran với lý do “các hợp tác quân sự giữa Iran và Nga đã vi phạm luật pháp quốc tế và làm suy yếu những nỗ lực quốc tế nhằm khôi phục hòa bình và sự ổn định”.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho biết Tel Aviv ngày 28/2 đã phát động cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Iran để loại bỏ những mối đe dọa. Trong một tuyên bố cùng ngày, một quan chức Mỹ giấu tên nói rằng cuộc tấn công phủ đầu lần này nhắm vào Iran là chiến dịch do Mỹ và Israel cùng tiến hành

Hãng thông tấn Fars của Iran sau đó đã đưa tin về 3 vụ nổ lớn được ghi nhận tại thủ đô Tehran và một số khu vực ở miền tây nước này.