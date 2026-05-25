Theo kênh truyền hình CGTN, khoảng 10 phút sau, tàu vũ trụ đã tách khỏi tên lửa thành công và đi vào quỹ đạo được chỉ định. Phi hành đoàn đều khỏe mạnh và vụ phóng đã thành công tốt đẹp.

Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc cho hay các phi hành gia đã đi đến trạm vũ trụ Thiên Cung, đánh dấu lần thứ 8 các nhà du hành vũ trụ của nước này gặp gỡ và hội tụ trên quỹ đạo trong không gian.

Sau khi đi vào quỹ đạo, tàu vũ trụ Thần Châu 23 sẽ thực hiện quá trình kết nối tự động nhanh chóng với cổng xuyên tâm của mô-đun lõi Thiên Hà, tạo thành một tổ hợp gồm ba tàu vũ trụ và ba mô-đun.

Các phi hành gia Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan và Li Jiaying (hay còn gọi là Lai Ka-ying trong tiếng Quảng Đông) đang thực hiện sứ mệnh của Thần Châu 23, trong đó Zhu là chỉ huy trưởng. Li, phi hành gia đầu tiên đến từ Đặc khu hành chính Hong Kong của Trung Quốc, được chọn làm chuyên gia tải trọng cho sứ mệnh này.

Phi hành đoàn Thần Châu 23 sẽ thực hiện hơn 100 dự án khoa học và ứng dụng mới trên các lĩnh vực như khoa học sự sống trong vũ trụ, khoa học vật liệu vũ trụ, vật lý chất lỏng trong môi trường không trọng lực, y học hàng không vũ trụ và các công nghệ hàng không vũ trụ mới, tập trung vào nghiên cứu và kiểm chứng chuyên sâu.

Phi hành đoàn Thần Châu 21 đang ở trên trạm vũ trụ. Sau khi hoàn thành việc bàn giao trên quỹ đạo với phi hành đoàn Thần Châu 23, phi hành đoàn Thần Châu 21 sẽ trở về bãi đáp Đông Phong ở tây bắc Trung Quốc.

Tính đến nay, Trung Quốc đã đưa 30 phi hành gia vào không gian. Sứ mệnh này cũng đánh dấu chuyến bay thứ 644 của dòng tên lửa đẩy Trường Chinh và chuyến bay thứ 23 của tàu vũ trụ Thần Châu.