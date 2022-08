Myanmar kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng

Ông Min Aung Hlaing. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Bloomberg, quyền Tổng thống U Myint Swe đã phê chuẩn đề nghị gia hạn tình trạng khẩn cấp của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar, Thượng tướng Min Aung Hlaing tại một cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia, diễn ra ở thủ đô Naypidaw.

Đài truyền hình nhà nước MRTV dẫn lời ông Min Aung Hlaing nói: “Cần có những sự sắp xếp cần thiết cho các tổ chức liên quan như Ủy ban Bầu cử Liên minh. Các đảng phái chính trị cũng nên thực hiện những thay đổi cho phù hợp với hệ thống bầu cử mới và người dân cũng cần được tuyên truyền rộng rãi. Vì vậy, chúng tôi cần thêm thời gian để chuẩn bị”.

Tờ The Global New Light of Myanmar đưa tin: "Các thành viên của Hội đồng An ninh đã nhất trí ủng hộ đề xuất gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng".

Theo Hiến pháp năm 2008 của Myanmar, tình trạng khẩn cấp có thể được ban bố tối đa không quá 2 năm, lần tuyên bố đầu tiên kéo dài một năm và thêm 2 lần gia hạn, mỗi lần 6 tháng. Chính quyền quân sự tuyên bố tình trạng khẩn cấp lần đầu tiên vào tháng 2 năm ngoái sau chính biến.

Quân đội cam kết sẽ tổ chức các cuộc bầu cử mới vào tháng 8/2023.