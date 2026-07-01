Julian Nagelsmann đang đối mặt nguy cơ mất ghế, khi tuyển Đức bị Paraguay loại khỏi vòng 1/16 World Cup 2026 sau loạt penalty cân não.

Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) đã yêu cầu chiến lược gia 38 tuổi từ chức, nếu không Nagelsmann sẽ bị sa thải.

Nguồn tin từ Sky Germany cho biết, quyết định về tương lai cựu HLV Bayern Munich dự kiến sẽ được đưa ra trong thời gian tới, sau khi ông giải trình về màn trình diễn thất vọng của "Die Mannschaft".

HLV Nagelsmann đối diện nguy cơ "bay ghế" - Ảnh: SunSport

Trường hợp Nagelsmann ra đi, cựu HLV Liverpool - Jurgen Klopp nổi lên là ứng viên hàng đầu ngồi vào ghế nóng tuyển Đức.

Thất bại trước Paraguay khiến truyền thông Đức đồng loạt chỉ trích đội nhà. Đức bị dẫn trước sau bàn thắng của Julio Enciso, trước khi Kai Havertz gỡ hòa trong hiệp hai, đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Trên chấm luân lưu, Paraguay giành chiến thắng 4-3, làm tuyển Đức lần đầu tiên trong lịch sử thất bại ở loạt sút luân lưu tại các giải đấu chính thức.

Tờ Bild mô tả đây là "đêm đáng xấu hổ", trong khi DFB hủy buổi họp báo theo kế hoạch của Nagelsmann, giữa lúc sức ép dành cho nhà cầm quân 38 tuổi ngày càng gia tăng.

Dù vậy, Nagelsmann khẳng định ông không có ý định ra đi: "Tôi không phải người bỏ cuộc. Đây chưa phải lần đầu tiên tôi rơi vào hoàn cảnh thế này và rõ ràng có nhiều điều cần phải thay đổi.

Nhưng nếu DFB muốn tôi tiếp tục, tôi sẽ ở lại. Tôi hiểu bóng đá vận hành như thế nào và cũng hiểu bản chất của môn thể thao vua.

Tôi biết sẽ có rất nhiều người muốn tôi ra đi, nhưng bản thân thực sự mong muốn được tiếp tục công việc, nếu Liên đoàn Bóng đá Đức vẫn đặt niềm tin vào tôi."