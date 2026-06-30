Cựu thuyền trưởng Liverpool vừa phải chứng kiến tuyển Đức dừng bước tại World Cup 2026, sau loạt sút luân lưu trước Paraguay - đối thủ bị đánh giá yếu hơn.

Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu đến từ tình huống gây tranh cãi. Bàn thắng bằng đầu của Jonathan Tah bị từ chối ở hiệp phụ, sau khi VAR xác định Waldemar Anton phạm lỗi với thủ thành Orlando Gill.

Bàn thắng của Jonathan Tah không được công nhận, vì trọng tài nhận định Anton đã phạm lỗi với thủ môn Orlando Gill trước đó - Ảnh: EPA

Huyền thoại bóng đá Anh - Alan Shearer chỉ trích quyết định này là "nực cười". Trong khi Jurgen Klopp nhân cơ hội liên hệ với những tình huống cố định từng làm nên thương hiệu của Arsenal.

Bình luận trên kênh truyền hình Magenta TV, Klopp không chỉ bày tỏ sự tiếc nuối mà còn mỉa mai Arsenal về những pha bóng "chết" từng giúp Pháo thủ giành chức vô địch Premier League.

"Nếu bàn thắng đó là phạm luật thì Arsenal đã không thể trở thành nhà vô địch nước Anh" - Klopp bực tức nói.

"Họ ghi tới 60% số bàn thắng từ những tình huống kiểu như vậy. Tuyển Đức sẽ thắng trận này nếu bàn thắng của Jonathan Tah được công nhận. Quyết định này thực sự quá nghiệt ngã."

Chiến lược gia người Đức chia sẻ thêm: "Trong thể thao, còn nhiều điều tồi tệ hơn thất bại. Chúng tôi chỉ có một mục tiêu, một giấc mơ và giờ tất cả tan vỡ. Thật sự rất kịch tính.

Có đến 500.000 cách để giành chiến thắng trong một trận bóng đá. Điều quan trọng là bạn phải tìm ra một trong số đó."

Sau khi hòa 1-1 trong 120 phút chính thức, đoàn quân HLV Nagelsmann ngậm ngùi dừng cuộc chơi do để thua 3-4 trên chấm luân lưu may rủi.