Ông V.K.T - một hộ kinh doanh cho biết đang áp dụng phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân theo thuế suất nhân (x) với doanh thu tính thuế từ tháng 7/2025. Năm 2025, hộ kinh doanh có doanh thu năm trên 3 tỷ đồng.

“Năm 2026, ước tính doanh thu dưới 3 tỷ đồng, tôi có được áp dụng phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên doanh thu hay phải chuyển sang phương pháp tính trên thu nhập (doanh thu trừ chi phí)?” - hộ kinh doanh mong dược cơ quan thuế hướng dẫn.

Trả lời vấn đề này, Thuế cơ sở 3 tỉnh Đồng Nai dẫn các quy định tại Nghị định số 68/2026 của Chính phủ quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Cụ thể, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh với mức doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng (VAT).

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 500 triệu đồng thuộc đối tượng chịu thuế VAT và áp dụng phương pháp tính trực tiếp theo doanh thu bằng tỷ lệ % nhân (x) doanh thu.

Phương pháp tính thuế

- Phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân theo thuế suất nhân (x) doanh thu tính thuế áp dụng đối với cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng.

- Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 3 tỷ đồng hoặc có doanh thu năm trên 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng đang áp dụng phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân theo thu nhập tính thuế nhân (x) thuế suất thì thực hiện ổn định phương pháp tính thuế trong 2 năm liên tục kể từ năm đầu tiên áp dụng.

- Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng đang áp dụng phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân theo thuế suất nhân (x) doanh thu tính thuế, nếu hết năm xác định doanh thu thực tế trên 3 tỷ đồng thì từ năm tiếp theo phải chuyển sang áp dụng phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân theo thu nhập tính thuế nhân (x) thuế suất.

Quy định về kê khai và nộp thuế

Trường hợp có doanh thu năm từ 50 tỷ đồng trở xuống, thực hiện khai thuế, nộp thuế VAT theo quý.

Trường hợp có doanh thu năm trên 50 tỷ đồng thực hiện khai thuế, nộp thuế VAT theo tháng.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh lựa chọn nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp thuế suất nhân (x) doanh thu tính thuế thực hiện khai, nộp thuế thu nhập cá nhân theo quý cùng thời hạn khai, nộp thuế VAT.

Cơ quan thuế thực hiện rà soát cơ sở dữ liệu của cá nhân/hộ kinh doanh của năm 2025 để hướng dẫn. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán hoặc phương pháp kê khai trong năm 2025 có mức doanh thu trên 500 triệu đồng thực hiện kê khai, nộp thuế của năm 2026 theo quy định tại Điều 10 Nghị định này.

Căn cứ các quy định trên, Thuế cơ sở 3 tỉnh Đồng Nai cho biết, trường hợp hộ kinh doanh đã thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán hoặc kê khai trong năm 2025 có mức doanh thu trên 500 triệu đồng thì thực hiện kê khai, nộp thuế của năm 2026 theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 68.

Nếu hộ kinh doanh tự xác định có mức doanh thu năm 2026 từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng thì được lựa chọn áp dụng phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân theo thuế suất nhân (x) doanh thu tính thuế.

Hộ kinh doanh khai, nộp thuế thu nhập cá nhân theo quý cùng thời hạn khai, nộp thuế VAT.

Trường hợp hết năm 2026, hộ kinh doanh xác định doanh thu thực tế năm 2026 trên 3 tỷ đồng thì từ năm tiếp theo phải chuyển sang áp dụng phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân theo thu nhập tính thuế nhân (x) thuế suất.