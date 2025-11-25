Sáng 25/11, CLB PVF-CAND tổ chức Lễ công bố HLV trưởng - ông Nguyễn Thành Công, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong định hướng phát triển chuyên nghiệp và bền vững của đội bóng. Trước đó, đội tân binh V-League nói lời chia tay với HLV Thạch Bảo Khanh.

Như vậy, sau nửa năm nghỉ ngơi kể từ khi rời CLB Hà Tĩnh, HLV Thành Công tái xuất tại V-League. Ông được biết đến với phong cách kỷ luật, đề cao tính tổ chức và sự cân bằng trong tấn công và phòng ngự. Chiến lược gia sinh năm 1977 chú trọng xây dựng đội hình thi đấu gắn kết, phòng ngự chủ động và chuyển trạng thái nhanh.

HLV Nguyễn Thành Công tái xuất, dẫn dắt PVF-CAND. Ảnh: PVF-CAND FC

HLV Nguyễn Thành Công bắt đầu sự nghiệp với công tác đào tạo trẻ tại SLNA , Viettel và SHB Đà Nẵng. Năm 2018, ông đánh dấu bước ngoặt sự nghiệp khi dẫn dắt Sài Gòn FC và giúp đội bóng trụ hạng thành công. Sau đó, ông lần lượt làm HLV trưởng Thanh Hóa FC, Quảng Nam FC và Hà Tĩnh.

Với tài "chữa cháy", HLV Thành Công được kỳ vọng sẽ giúp PVF-CAND vượt qua giai đoạn khó khăn. Hiện tại, đội bóng này đang đứng cuối BXH sau 11 vòng đấu (8 điểm, 1 chiến thắng, 5 trận hòa và 5 trận thua).