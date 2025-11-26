"Trận đấu này rất quan trọng với cả hai đội. CAHN và Bắc Kinh Quốc An đều cần chiến thắng để vượt qua vòng bảng. Với lợi thế sân nhà, chúng tôi đặt mục tiêu 3 điểm. Đối thủ mạnh, nhưng CAHN sẵn sàng chơi một trận sòng phẳng", HLV Polking nói.

Ở trận lượt đi, CAHN thi đấu tốt hơn đối thủ nhưng chỉ giành được một kết quả hòa (2-2). HLV Polking khẳng định ông và các học trò rút ra nhiều bài học, có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận tái đấu với đại diện đến từ Trung Quốc.

HLV Polking. Ảnh: S.N

“Ở lượt đi chúng tôi có nhiều cơ hội nhưng bỏ lỡ. Trận này đội làm hết sức ghi nhiều bàn thắng. Dĩ nhiên mọi thứ không dễ dàng bởi Bắc Kinh Quốc An có hàng phòng ngự tốt. Họ có thể thay đổi về mặt con người so với trận đấu trước, vì thế CAHN phải có nhiều phương án đối phó.

CAHN cần giữ sự tập trung vào lối chơi của mình. Chúng tôi là đội bóng luôn tạo ra rất nhiều cơ hội, và tôi tin rằng đội có thể làm được điều đó một lần nữa khi gặp lại Bắc Kinh Quốc An. Hàng công của CAHN cần phải sắc bén hơn trước khung thành, cần phải bình tĩnh để tận dụng những cơ hội và ghi những bàn thắng cần thiết", thuyền trưởng CAHN cho biết.

Trong trận đấu rất quan trọng gặp Bắc Kinh Quốc An, CAHN không có sự phục vụ của tiền đạo chủ lực Alan vì chấn thương. HLV Polking nhấn mạnh cầu thủ này có hiệu suất ghi bàn hàng đầu cho CAHN, vì vậy việc Alan vắng mặt là tổn thất rất lớn cho đội.

Trận đấu giữa CAHN vs Bắc Kinh Quốc An diễn ra lúc 19h15 ngày 27/11 trên SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội.