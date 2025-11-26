Không dễ

Trước đây vị trí số 1 trong khung gỗ U22 Việt Nam gần như được mặc định trao cho Trung Kiên. Thủ thành thuộc biên chế HAGL sở hữu nền tảng kinh nghiệm dày dạn ở V-League, từng được gọi lên tuyển Việt Nam và được nhiều chuyên gia đánh giá là hình mẫu “an toàn” trong khung thành.

Tuy nhiên, mọi thứ bỗng trở nên phức tạp hơn khi Cao Văn Bình xuất hiện và tạo dấu ấn mạnh mẽ tại Panda Cup 2025. Ở trận thắng U22 Trung Quốc màn trình diễn của thủ thành này đã thay đổi toàn bộ cách nhìn về cuộc cạnh tranh.

Cao Văn Bình đang có phong độ rất cao

Từ phản xạ, sự tập trung đến khả năng làm chủ khu vực 16m50, gương mặt đến từ xứ Nghệ đều thể hiện sự tự tin hiếm thấy ở một thủ thành mới 20 tuổi.

Điều đáng nói, màn trình diễn ấy không phải “phút bùng nổ nhất thời”. Xuyên suốt các giải trẻ trước đây, Văn Bình luôn được đánh giá là một trong những thủ môn tiềm năng nhất Việt Nam – từng chói sáng ở U17, U20 và nay tiếp tục trưởng thành ở SLNA với suất bắt chính đầy thuyết phục.

Xét thuần túy về chuyên môn, Văn Bình chính là đối trọng xứng tầm nhất mà Trung Kiên từng phải đối mặt trong nhiều năm qua. Sự hiện diện của anh khiến vị trí số 1 trong khung gỗ U22 Việt Nam không còn là câu chuyện “mặc định” như trước.

Nhưng có thể đã… chốt sổ

Thế nhưng cuộc cạnh tranh ấy tưởng chừng rất quyết liệt lại có dấu hiệu khép lại khá nhanh. Dù chơi nổi bật ở trận ra quân Panda Cup, Văn Bình không được tiếp tục sử dụng trong hai trận còn lại. HLV Kim Sang Sik thay vào đó trao trọn niềm tin cho Trung Kiên.

Ở góc độ nghề nghiệp, lựa chọn của ông Kim không khó hiểu. Trung Kiên là “phương án an toàn”: giàu kinh nghiệm thi đấu, ổn định hai mùa giải gần đây trong màu áo CLB HAGL.

Nhưng rất có thể Trung Kiên đã được HLV Kim Sang Sik lựa chọn

Một chi tiết quan trọng hơn: thủ môn này đã được trao cơ hội ra sân ở tuyển Việt Nam, điều đó cho thấy HLV đánh giá rất cao sự trưởng thành của thủ môn sinh năm 2003. Trong bối cảnh SEA Games chỉ còn tính bằng tuần, việc HLV Kim Sang Sik ưu tiên người đã được kiểm chứng, thay vì mạo hiểm thử nghiệm, là điều hoàn toàn thực tế. Và chính lựa chọn mang tính ổn định ấy đang khiến nhiều người tin rằng vị trí “gác đền” gần như đã… chốt sổ cho Trung Kiên.

Điều còn lại lúc này chỉ là câu hỏi: Văn Bình tiếp tục chờ cơ hội hay bứt phá để buộc ông Kim Sang Sik phải thay đổi quyết định? Bởi trong bóng đá, đặc biệt ở vị trí thủ môn, một khoảnh khắc xuất thần đôi khi đủ để xoay chuyển toàn bộ cuộc chơi giống như cách Đình Triệu từng chiếm suất của Nguyễn Filip trên tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2024 là một ví dụ.