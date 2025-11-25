Sau buổi sáng tập gym tại khách sạn, chiều 25/11, U22 Việt Nam trở lại sân để rèn kỹ - chiến thuật dưới sự chỉ đạo của HLV Kim Sang Sik.

Đáng chú khi, Phi Hoàng không tham dự bởi bị rách mí mắt, cùng lúc 2 cầu thủ của CLB CAHN là Đình Bắc và Minh Phúc chỉ góp mặt sau khi tham dự xong trận đấu tại AFC Champions League II vào cuối tuần này.

Phi Hoàng rách mí mắt phải tập riêng. Ảnh: Gia Hân

Trong khi đó, nhóm các cầu thủ được nghỉ ngơi hồi phục ở ngày đầu như Văn Khang, Viktor Lê, Thành Trung… cũng đã ra sân và hoàn thành các bài tập mà chiến lược gia người Hàn Quốc yêu cầu.

Quay trở lại với buổi tập, HLV Kim Sang Sik chủ yếu cho các cầu thủ tập phòng ngự trước khi chuyển đổi trạng thái, do quá quen thuộc nên các cầu thủ U22 Việt Nam dễ dàng hoàn thành giáo án do BHL đề ra.

Các thủ môn của U22 Việt Nam. Ảnh: Gia Hân

Liên quan tới SEA Games, nhiều khả năng U22 Việt Nam chuyển về thi đấu tại Bangkok thay vì Songkhla như ban đầu vì địa điểm được chọn này đang gặp thiên tai.

Theo một thành viên BHL, việc thay đổi địa điểm thi đấu tạo thuận lợi hơn cho U22 Việt Nam vì không phải di chuyển nhiều như ban đầu, bên cạnh đó cũng nhận được sự cổ vũ của các CĐV thay vì phải xuống tận Songkhla – cách Bangkok tới hơn 900 km.