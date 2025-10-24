Trong chuyến làm khách trên sân của Gamba Osaka tại AFC Champions League Two 2025/26, Thép Xanh Nam Định nhận thất bại 1-3. Đây là trận thua đầu tiên của đội bóng thành Nam ở sân chơi châu lục mùa giải năm nay.

Khó có thể trách thầy trò HLV Vũ Hồng Việt bởi đối thủ của họ là đội bóng hàng đầu Nhật Bản, từng hai lần vô địch J-League.

Thép Xanh Nam Định thua 4/7 trận ở V-League. Ảnh: T.L

Nhưng lối chơi và thành tích của Thép Xanh Nam Định ở sân chơi LPBank V-League mới thực sự đáng nói. Bốn trận gần nhất, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt không biết thắng, trong đó có tới 3 thất bại.

Ở trận gần nhất tại V-League, Thép Xanh Nam Định thua Becamex TP.HCM 1-2, hiện chỉ có 7 điểm sau 7 trận, tạm đứng thứ 10 trên BXH.

Đây chính là giai đoạn khó khăn nhất với HLV Vũ Hồng Việt kể từ khi ông dẫn dắt đội bóng thành Nam. Tính từ đầu giải, Thép Xanh Nam Định thua tới 4 trận, trong đó ĐKVĐ V-League có những thất bại trước các ứng cử viên cạnh tranh ngôi vô địch là Ninh Bình và CAHN.

Theo thống kê, Thép Xanh Nam Định kiểm soát bóng trung bình tới 60,1% mỗi trận, tung ra 13,5 cú dứt điểm, nhưng chỉ ghi được 6 bàn/7 trận.

HLV Vũ Hồng Việt chịu nhiều sức ép. Ảnh: T.L

Mùa này, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt tham dự tới 5 mặt trận. Với quyết tâm chinh phục các sân chơi khu vực và châu lục, đội chủ sân Thiên Trường mua tới 15 ngoại binh. Tuy nhiên, chính việc có quá nhiều cầu thủ ngoại trong tay đang khiến cựu trợ lý HLV Park Hang Seo ít nhiều bị rối đấu pháp.

Ở góc độ chuyên môn, việc các cầu thủ nội ít có cơ hội được thi đấu ở Cúp CLB Đông Nam Á và AFC Champions League Two 2025/26 khiến họ không duy trì được "phom".

Mọi việc chưa phải là quá tệ với Thép Xanh Nam Định, nhưng rõ ràng HLV Vũ Hồng Việt cần phải giúp đội bóng cải thiện thành tích ở V-League, nếu không chiếc ghế mà ông đang ngồi sẽ lung lay dữ dội.