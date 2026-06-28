Khoai tây giàu vitamin C, B6, kali và cung cấp một lượng chất xơ, đặc biệt khi ăn cả vỏ. Kali trong khoai tây góp phần duy trì huyết áp bình thường trong khi vitamin C hỗ trợ hệ miễn dịch và quá trình hình thành collagen. Khoai tây gần như không chứa chất béo và có hàm lượng calo tương đối thấp nếu được luộc hoặc nướng.

Tuy nhiên, nếu ăn nhiều và chế biến không đúng cách, khoai tây lại có tác động tiêu cực tới đường huyết.

Khoai tây làm tăng đường huyết sau bữa ăn

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc đăng trên Pubmed Central, khoai tây chứa nhiều tinh bột hơn các loại rau xanh. Tinh bột trong khoai tây được tiêu hóa và chuyển thành glucose, sau đó được dự trữ trong tế bào để tạo năng lượng. Ăn nhiều khoai tây trong một bữa có thể khiến đường huyết tăng nhanh.

Khoai tây là thực phẩm chứa nhiều tinh bột, bạn nên ăn chừng mực. Ảnh: Ban Mai

Tuy nhiên, cách chế biến khác nhau có thể ảnh hưởng đến chỉ số đường huyết (GI). Nghiên cứu cho thấy khoai tây nướng hoặc chế biến bằng lò vi sóng có GI thấp hơn so với luộc. Ngoài ra, để nguội khoai luộc có thể làm tăng lượng tinh bột kháng không bị phân hủy thành glucose trong quá trình tiêu hóa, nhờ đó làm giảm tác động đến đường huyết.

Theo Verywell Health, các chuyên gia cảnh báo, tiêu thụ khoai tây quá mức có thể làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường type 2. Cụ thể, ăn hơn 200g khoai tây chiên mỗi tuần thì nguy cơ mắc tiểu đường type 2 tăng 20%. Ngược lại, nếu thay thế lượng khoai tây trên bằng ngũ cốc nguyên hạt, nguy cơ giảm 19%.

Ăn khoai tây sao cho đúng?

Ăn khoai tây cùng một số thực phẩm khác có thể hạn chế tình trạng đường huyết tăng đột ngột và cải thiện khả năng kiểm soát đường huyết.

Nghiên cứu cho thấy kết hợp tinh bột với protein (có nhiều trọng thịt, cá, các loại đậu) làm chậm quá trình tiêu hóa và giảm mức tăng đường huyết sau bữa ăn. Ngoài ra, có bằng chứng cho thấy ăn tinh bột cùng chất xơ cũng cải thiện khả năng kiểm soát đường huyết, bởi chất xơ làm chậm quá trình hấp thu tinh bột.

Hiện chưa có khuyến nghị chính thức về lượng khoai tây nên ăn mỗi ngày hoặc mỗi tuần. Tuy nhiên, theo thông tin trên Science Direct, các chuyên gia Mỹ khuyến nghị người trưởng thành nên giới hạn lượng khoai tây ở khoảng 100g mỗi ngày hoặc ít hơn.