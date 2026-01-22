Theo chia sẻ, tổng thu nhập của anh đạt khoảng 1,4 triệu nhân dân tệ (khoảng 5,28 tỷ đồng). Sau khi trừ chi phí sinh hoạt, số tiền tiết kiệm hiện tại lên tới 1,12 triệu nhân dân tệ, (hơn 4,2 tỷ đồng), trang HK01 đưa tin.

Nhân vật chính trong câu chuyện này là Trương Học Cường, 25 tuổi, quê ở Phúc Kiến. Khoảng 5 năm trước, do kinh doanh quán ăn sáng thất bại, anh từng gánh khoản nợ 50.000 nhân dân tệ (khoảng 190 triệu đồng).

Để trả nợ, Trương Học Cường quyết định chuyển sang làm shipper và gắn bó với công việc này cho đến nay.

Lịch sinh hoạt của nam shipper khiến nhiều người bất ngờ. Hầu như toàn bộ thời gian trong ngày anh đều dành cho việc nhận đơn và giao hàng trừ lúc ăn uống và ngủ lấy sức. Anh không tham gia bất cứ hoạt động vui chơi, giải trí nào.

Ngoại trừ dịp tết Nguyên đán, ngày thường, anh làm việc từ 10h40 đến 1h hôm sau, duy trì ngủ đủ 8,5 tiếng mỗi ngày để đảm bảo sức khỏe.

Trong suốt 5 năm, Trương Học Cường sống vô cùng tiết kiệm, chỉ chi tiêu cho những nhu cầu thiết yếu.

Khi được hỏi lý do công khai thu nhập, anh cho biết chỉ muốn chia sẻ trải nghiệm cá nhân và cảm thấy vui vì có thể trả hết nợ bằng sức lao động của mình. Hiện tại, anh đã tích lũy được một khoản tiền.

Anh Trương Học Cường tích cực làm việc và sống rất tiết kiệm

Hiện anh chưa nói với gia đình về số tiền tiết kiệm này. Trong thời gian tới, Trương Học Cường dự định thử mở lại quán ăn sáng, lĩnh vực từng khiến anh thất bại trước đây: “Tôi không cam tâm, tôi vẫn muốn thử lại một lần nữa”.

Đội trưởng điểm giao hàng nơi anh làm việc nhận xét, Trương Học Cường ít nói nhưng làm việc rất chăm chỉ: “Tôi chưa từng thấy cậu ấy lười nhác, lúc nào cũng trong tâm thế sẵn sàng nhất”.

Nhiều người dùng mạng sau đó tính toán, để đạt mức thu nhập này, nam shipper có thể phải giao trung bình hơn 14 đơn mỗi giờ, mỗi đơn hàng chỉ mất 4 phút - một con số khiến nhiều người kinh ngạc.