Trao đổi với PV VietNamNet, anh Bùi V.H. (SN 2002, xã Khoái Châu, Hưng Yên - hiện là sinh viên một trường đại học tại Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút mình bị hành hung vô cớ.

Theo lời kể, khoảng 17h ngày 5/9, tại khu vực ngõ 622 phố Minh Khai, giao với đường số 2 khu đô thị Times City, anh H. điều khiển xe máy hiệu Yamaha Grande thì bất ngờ bị một cặp nam nữ đi xe Vespa màu đỏ hăm dọa, chửi bới. Lý do mà họ đưa ra hết sức vô lý, cho rằng anh “nhìn đểu”.

“Ban đầu, họ vừa đi vừa chửi, dọa sẽ đánh. Tôi thấy tình hình căng thẳng nên đã cố rời đi, nhưng khi di chuyển sang đường số 4 trong khu đô thị, người đàn ông bất ngờ phóng xe đuổi theo, chặn đầu rồi lao vào đánh tôi tới tấp”, anh H. kể.

Nam sinh bị đánh đi xe máy phía sau, người đánh đi xe phía trước. Ảnh: Cắt từ clip.

Chỉ đến khi anh H. van xin và có sự can ngăn quyết liệt của người dân xung quanh, đối tượng nam mới chịu dừng tay và nhanh chóng rời khỏi hiện trường cùng người phụ nữ đi cùng.

Sau vụ việc, anh H. đã đến Công an phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) để trình báo. Theo hướng dẫn của cơ quan công an, nạn nhân đã tới bệnh viện thăm khám và được bác sĩ chẩn đoán bị chấn thương vùng quai hàm, gãy xương hàm dưới và buộc phải phẫu thuật.

Ở một diễn biến khác, nhiều người dân sinh sống và làm việc quanh khu vực này cũng tỏ ra bức xúc trước hành vi ngang ngược của người đàn ông gây ra vụ việc.

Một nhân chứng tên K. cho biết, vào giờ tan tầm, tuyến đường gần Times City thường xuyên xảy ra ùn tắc. Người đàn ông điều khiển xe Vespa chở theo một phụ nữ liên tục bấm còi inh ỏi, gây khó chịu cho nhiều người.

Nam sinh viên bị đánh đang điều trị tại bệnh viện.

“Khi đó, có một nam thanh niên (nạn nhân) quay lại nhìn. Chỉ vậy thôi mà người đàn ông kia liền nổi nóng, thể hiện tính côn đồ giữa đường. Bất chấp nhiều người can ngăn, ông ta vẫn đánh tới tấp, đấm liên tiếp vào mặt nam sinh.

Chỉ đến khi cậu ấy van xin, nói phải đi viện cấp cứu thì người này mới chịu dừng tay. Thái độ của ông ta sau đó còn rất thách thức, không hề quan tâm tới nạn nhân rồi bỏ đi”, nhân chứng thuật lại.

Vụ việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến dư luận phẫn nộ. Nhiều ý kiến cho rằng hành vi của người đàn ông không chỉ thiếu văn hóa khi tham gia giao thông mà còn mang tính chất côn đồ, coi thường pháp luật, tính mạng người khác.

Trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo Công an phường Vĩnh Tuy xác nhận vụ việc và cho biết đang thu thập lời khai, xác minh vụ việc để xử lý theo quy định.