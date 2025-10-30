Nam sinh T.L. (17 tuổi, trú tại Tây Ninh) được gia đình đưa đến viện cấp cứu vì đau bụng dữ dội vào ngày 14/10. Buổi tối trước đó, L. đang xem tivi tại nhà bỗng cảm thấy đau nhói vùng quanh rốn, cơn đau tăng nhanh dữ dội đến mức mồ hôi túa ra ướt đẫm áo, bụng co cứng như khúc gỗ.

Tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An, tình trạng đau của bệnh nhân vẫn chưa thuyên giảm. Dựa trên kết quả thăm khám ban đầu, bác sĩ nghi ngờ đây là một trường hợp thủng tạng rỗng.

Bệnh nhân được chỉ định chụp CT ổ bụng để xác định chẩn đoán. Kết quả ghi nhận có nhiều khí và dịch tự do trong ổ bụng. Dạ dày giãn lớn với kích thước 140mm x 70mm x 295mm, đẩy lệch các tạng xung quanh; thành hang môn vị dày 10mm, cao hơn bình thường. Đồng thời, chỉ số bạch cầu tăng cao cho thấy có tình trạng nhiễm trùng.

Video bác sĩ khám cho bệnh nhân. Nguồn: BVCC.

Với các dấu hiệu trên, người bệnh được chẩn đoán viêm phúc mạc toàn thể do thủng ổ loét môn vị tá tràng, hẹp tá tràng hoàn toàn. Đây một tình trạng ngoại khoa nguy hiểm, có thể đe dọa trực tiếp tính mạng nếu không can thiệp kịp thời.

Ngay lập tức, ê-kíp tiến hành hội chẩn khẩn và thống nhất phương án phẫu thuật khâu phục hồi chỗ thủng.

Trong quá trình mổ, các phẫu thuật viên thám sát thấy lỗ thủng mặt trước môn vị - tá tràng, kích thước khoảng 2cm và dịch đục lan khắp bụng lượng nhiều. Ê-kíp lập tức khâu kín lỗ thủng, lau rửa sạch dịch bẩn và đặt dẫn lưu ổ bụng.

Sau hơn 2 giờ phẫu thuật căng thẳng, ca mổ đã kết thúc thành công. Hiện L. đã hồi phục tốt, vết mổ khô, ăn uống bình thường và xuất viện trong niềm vui của gia đình và đội ngũ y bác sĩ.

Bác sĩ Nguyễn Vũ An - Trưởng khoa Ngoại Tổng quát cho biết, thủng tạng rỗng là một cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm, có thể đe dọa đến tính mạng người bệnh nếu không được chẩn đoán và phẫu thuật kịp thời. Khi tạng rỗng (như dạ dày, tá tràng, ruột non, ruột già...) bị thủng, thức ăn, dịch tiêu hóa và máu sẽ tràn vào ổ bụng, gây viêm phúc mạc, nhiễm trùng, nhiễm độc ổ bụng, thậm chí tử vong do sốc nhiễm khuẩn toàn thân.

Đáng lo ngại, bệnh đang ngày càng trẻ hóa. Nhiều trường hợp ở độ tuổi học sinh, sinh viên mắc bệnh do áp lực học tập, stress, thói quen thức khuya, ăn uống thất thường, sử dụng nhiều đồ cay nóng, chua, thức ăn nhanh. Những yếu tố này khiến niêm mạc dạ dày bị tổn thương, hình thành ổ loét và có nguy cơ thủng tạng rỗng.

Bác sĩ An khuyến cáo giới trẻ cần chủ động điều chỉnh lối sống để bảo vệ sức khỏe hệ tiêu hóa: ăn uống điều độ, đúng giờ; hạn chế thức khuya; tránh căng thẳng quá mức và duy trì thói quen kiểm tra sức khỏe định kỳ nhằm phát hiện sớm, điều trị kịp thời các bệnh lý tiềm ẩn.

Đặc biệt, khi xuất hiện các triệu chứng như đau vùng thượng vị, ợ chua, ợ hơi, buồn nôn hoặc đầy bụng kéo dài, người bệnh không nên chủ quan mà cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và can thiệp sớm, tránh những biến chứng nguy hiểm đe dọa sức khỏe và tính mạng.

