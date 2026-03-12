Mới đây, đơn vị Chấn thương Chỉnh hình và Y học thể thao - Bệnh viện Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội - cơ sở Linh Đàm) tiếp nhận nam sinh 17 tuổi nhập viện trong tình trạng đau nhức nghiêm trọng ở bàn tay sau khi chơi boxing.

Đáng chú ý, bệnh nhân chỉ đến bệnh viện sau khoảng 15 ngày kể từ khi xảy ra chấn thương. Qua thăm khám lâm sàng kết hợp chụp X-quang, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị gãy cổ xương bàn tay số V. Đây dạng chấn thương điển hình thường gặp khi cú đấm tác động mạnh vào vật cứng.

Ngay sau đó, ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành nắn chỉnh diện gãy và cố định xương bàn tay số V bằng nẹp vít chuyên dụng. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã bảo tồn nguyên vẹn nhánh cảm giác vùng mu tay của thần kinh trụ.

Bác sĩ mổ cho nam sinh. Ảnh: BVCC.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Huy Phương - Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình và Y học thể thao, Bệnh viện Đại học Y Dược, gãy cổ xương bàn tay số V là tổn thương khá phổ biến, thường xảy ra khi người bệnh tung cú đấm không đúng kỹ thuật vào vật cứng hoặc gặp các va chạm mạnh trực tiếp. Mặc dù được gọi là “gãy xương boxer”, loại chấn thương này không chỉ xuất hiện ở người chơi boxing mà còn có thể xảy ra trong các tai nạn sinh hoạt hoặc xô xát bất ngờ.

Nhiều người thường nhầm lẫn chấn thương này với tình trạng sưng nề thông thường nên chủ quan bỏ qua. Tuy nhiên, nếu xuất hiện các dấu hiệu sau, cần đặc biệt cảnh giác:

Sưng đau, bầm tím: Vùng mu bàn tay phía ngón út đau nhiều, kèm sưng nề và bầm tím rõ rệt.

Mất gồ khớp: Khi nắm tay lại, khớp bàn – ngón út vốn nổi gồ lên nhưng bỗng trở nên phẳng hoặc biến mất.

Biến dạng ngón tay: Khi nắm tay, ngón út có thể xoay lệch bất thường hoặc chồng lên ngón nhẫn, gây khó khăn khi cử động.

Bác sĩ Phương cho biết, phương pháp điều trị sẽ phụ thuộc vào mức độ di lệch của xương. Với các trường hợp gãy ít di lệch, bệnh nhân có thể được điều trị bảo tồn bằng nẹp cố định (nẹp Buddy) hoặc bó bột để xương tự liền.

Phẫu thuật sẽ được chỉ định khi các chỉ số chấn thương vượt ngưỡng an toàn, như: Diện gãy xoay trên 10 độ, xương bị ngắn trên 5 mm hoặc gập góc trên 40 độ.

Mục tiêu của phẫu thuật là khôi phục trục xương chính xác, giúp bàn tay duy trì chức năng cầm nắm và vận động linh hoạt về lâu dài.

TS Phương khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi xuất hiện tình trạng sưng đau bàn tay sau các va chạm mạnh. Việc tự điều trị hoặc trì hoãn thăm khám có thể khiến xương liền lệch trục, dẫn đến đau mạn tính và giảm chức năng vận động.

