Em L.T.H (15 tuổi, trú tại xã Nhơn Mỹ, tỉnh An Giang) mới đây được chuyển tuyến lên TPHCM cấp cứu trong tình trạng nguy hiểm.

Theo gia đình, trong lúc nằm võng ăn bánh hạnh nhân đậu phộng, H. bất ngờ ho sặc sụa kèm nôn ói. Ba ngày sau, cậu bé tới phòng khám tư và được chẩn đoán viêm phế quản.

Đến ngày thứ 6, tình trạng mệt và khó thở của trẻ tăng dần nên gia đình đưa đến Bệnh viện Sản Nhi An Giang. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm phổi. Kết quả chụp CT phát hiện dị vật trong phổi của trẻ và bác sĩ chuyển khẩn lên Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố (TPHCM)

Khi nội soi đường thở dưới gây mê, ê-kíp bác sĩ xác định dị vật là hạt hạnh nhân đã nằm trong phế quản suốt 7 ngày, gây phản ứng viêm mạnh khiến niêm mạc phế quản sung huyết, xuất hiện mô hạt và giả mạc viêm bao bọc chặt. Ngoài ra, lòng phế quản chứa nhiều đờm đặc, làm hạn chế tầm nhìn và gây khó khăn cho việc tiếp cận.

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Tiến - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, thách thức lớn nhất là hạt hạnh nhân thuộc nhóm dị vật không cản quang nên rất khó quan sát dưới màn hình tăng sáng. Nếu sử dụng kìm gắp hô hấp thông thường có nguy cơ làm tổn thương niêm mạc phế quản vốn đang viêm nặng.

Trước tình huống này, các bác sĩ đã hội chẩn và phối hợp với ê-kíp thông tim can thiệp. Một giải pháp sáng tạo được đưa ra là bơm thuốc cản quang trực tiếp vào phế quản chứa dị vật để xác định vị trí trên màn hình tăng sáng.

Sau khi định vị chính xác dị vật, các bác sĩ sử dụng thòng lọng tim mạch ba vòng để luồn ra phía sau hạt hạnh nhân và kéo ra một phần. Phần còn lại sau đó được lấy ra bằng kìm cá sấu hô hấp truyền thống.

Bác sĩ Tiến khuyến cáo tai nạn hóc dị vật đường thở có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Việc vừa ăn vừa nói chuyện, cười đùa hoặc cho trẻ nhỏ ăn các loại hạt dễ gây hóc đều tiềm ẩn nguy cơ. Khi nghi ngờ hóc dị vật, người bệnh cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa càng sớm càng tốt để được xử trí kịp thời.

Nam thanh niên phải đi cấp cứu do vết thương nhỏ khi chạy bộ Nam thanh niên 19 tuổi vào cấp cứu vì uốn ván do chống tay vào đá dăm khi ngã ở đường. Bệnh nhân phải cấp cứu cả tháng.

Người đàn ông vào viện cấp cứu với chai nhựa dài trong trực tràng Người đàn ông được xác định có một chai nhựa dài khoảng 20cm mắc kẹt sâu trong trực tràng. Dị vật tiềm ẩn nguy cơ gây thủng ruột và nhiễm trùng nặng.