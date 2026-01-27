Ngày 27/1, Bệnh viện Giao thông vận tải (Hà Nội) cho biết vừa kịp thời cứu sống một nam sinh viên bị ngừng tim, ngừng thở đột ngột trong giờ học.

Bệnh nhân là N.Q.T (22 tuổi), bất ngờ gục, mất ý thức và không còn phản ứng khi đang trong giờ học. Trước tình huống nguy cấp, các thầy cô và sinh viên nhanh chóng báo cho phòng y tế, đồng thời liên hệ Bệnh viện Giao thông vận tải để hỗ trợ cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, bệnh viện đã điều động ê-kíp cấp cứu cùng xe cứu thương tới hiện trường. Khi tiếp cận bệnh nhân, các bác sĩ xác định nạn nhân đã rơi vào tình trạng ngưng tim, ngưng thở, nguy cơ tử vong rất cao nếu không được can thiệp kịp thời.

Các bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Ê-kíp cấp cứu lập tức tiến hành hồi sinh tim phổi (CPR) theo đúng quy trình. Việc ép tim được thực hiện liên tục khoảng 10 phút tại hiện trường, duy trì thêm 5 phút trên đường vận chuyển và tiếp tục khoảng 30 phút sau khi bệnh nhân nhập viện. Tổng thời gian ép tim kéo dài gần 50 phút không gián đoạn, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng, kiên trì và tập trung cao độ của toàn bộ ê kíp. Sau đó, bệnh nhân dần có lại mạch và các dấu hiệu sinh tồn.

Bác sĩ Lê Hoàng Linh, Phó Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Giao thông vận tải, người trực tiếp tham gia ca cấp cứu, cho biết khi phát hiện nạn nhân có dấu hiệu ngừng tim, ngừng thở, việc đầu tiên là nhanh chóng gọi cấp cứu 115, đồng thời đặt người bệnh nằm ngửa trên mặt phẳng cứng để tiến hành ép tim ngoài lồng ngực đúng kỹ thuật.

Theo khuyến cáo, tần suất ép tim cần duy trì từ 100-120 lần/phút, với lực ép đủ mạnh để lồng ngực lún xuống khoảng 5-6cm.

Vị trí ép tim là nửa dưới xương ức.

Người cấp cứu quỳ cạnh nạn nhân, giữ cánh tay thẳng và vuông góc với lồng ngực.

Sau mỗi 30 lần ép tim, có thể thực hiện 2 lần thổi ngạt nếu đủ điều kiện hỗ trợ.

Sau khi được hồi sinh tim phổi thành công, bệnh nhân được chuyển tuyến và tiếp tục theo dõi, điều trị tại Trung tâm Cấp cứu A9 - Bệnh viện Bạch Mai. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và có thể trở lại sinh hoạt, học tập bình thường.

