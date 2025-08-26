Bệnh nhân được đưa vào Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ). Thiếu niên này cho biết bị đau bụng vùng hạ vị từ sáng 20/8, đau tăng dần, lan xuống bìu và bộ phận sinh dục, chiều hôm sau mới được gia đình đưa đi viện.

Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận bìu trái bệnh nhân sưng nề, tím, tinh hoàn trái to hơn bình thường. Kết quả siêu âm cho thấy hình ảnh xoắn cực trên mào tinh hoàn, mất hoàn toàn tín hiệu mạch máu nuôi tinh hoàn và mào tinh hoàn bên trái.

Bệnh nhi được chẩn đoán xoắn tinh hoàn trái, chỉ định phẫu thuật khẩn cấp. Tuy nhiên, do phát hiện muộn, tinh hoàn trái đã bị hoại tử, tím đen. Sau khi giải thích với gia đình, bác sĩ tiến hành cắt bỏ tinh hoàn hoại tử.

Ngày 26/8, bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Thái Hà, Phó trưởng khoa Ngoại tổng hợp và Liên chuyên khoa, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê, cho biết xoắn tinh hoàn là tình trạng tinh hoàn xoay quanh trục, làm tắc nghẽn mạch máu nuôi. Nếu không được phẫu thuật tháo xoắn kịp thời, tinh hoàn sẽ nhanh chóng bị hoại tử.

"Đây là cấp cứu ngoại khoa, ‘thời gian vàng’ để can thiệp là trong vòng 6 giờ đầu. Sau thời gian này, nguy cơ hoại tử và phải cắt bỏ tinh hoàn tăng rất cao", bác sĩ Hà cho biết.

Xoắn tinh hoàn có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhưng thường gặp nhất ở trẻ em và thanh thiếu niên (10 - 20 tuổi). Triệu chứng điển hình của xoắn tinh hoàn gồm: đau dữ dội vùng bẹn bìu, sưng nề, tím, kèm buồn nôn, nôn; cơn đau ngày càng tăng và lan rộng ra vùng háng.

Nếu không được phát hiện sớm và xử trí kịp thời, xoắn tinh hoàn có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm như hoại tử, nhiễm trùng, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và tâm lý bệnh nhân.

Bác sĩ khuyến cáo khi trẻ xuất hiện đau bụng, đau vùng bẹn hoặc bìu bất thường, gia đình cần đưa bệnh nhi đến cơ sở y tế có chuyên khoa ngoại để thăm khám ngay, tuyệt đối không tự ý theo dõi hoặc dùng thuốc tại nhà.