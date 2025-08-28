Tại bệnh viện ở Phúc Kiến (Trung Quốc), bác sĩ xác định bệnh nhân gặp tình trạng trên do mạch máu ngoài màng cứng trong cột sống cổ bị vỡ, hình thành khối máu tụ lớn chèn ép tủy sống. Dù đã được phẫu thuật kịp thời, nam sinh vẫn phải trải qua quá trình phục hồi chức năng lâu dài.

Các bác sĩ nhận định nguyên nhân chính là thói quen cúi đầu sử dụng điện thoại, làm việc trong thời gian dài, khiến cột sống bị tổn thương nghiêm trọng dẫn đến tình trạng liệt cấp tính.

Theo China Times, nam sinh trên thường làm thêm tại nhà hàng, mỗi ngày phải cúi đầu rửa bát, lau bàn hơn 4 giờ đồng hồ. Khi về ký túc xá, cậu lại tiếp tục nằm sấp trên giường để chơi game và xem video ít nhất 2-3 giờ. Trước khi phát bệnh, nam sinh đã có những dấu hiệu bất thường như tê bì tay chân và vùng cổ, lưng. Đến ngày 30/7, cậu đột ngột bị liệt hai chân, hai tay yếu dần, lập tức được đưa đi cấp cứu.

Thói quen cúi đầu dùng điện thoại trong thời gian dài gây hại cho sức khỏe. Ảnh minh họa: China Times

Kết quả chẩn đoán cho thấy, xuất hiện một khối choán chỗ lớn, gây áp lực nghiêm trọng lên tủy sống, khiến người bệnh mất hoàn toàn cảm giác từ cổ trở xuống. Các bác sĩ nhanh chóng tiến hành phẫu thuật xuyên đêm, phát hiện mạch máu ngoài màng cứng cột sống vỡ, tạo thành khối máu tụ lớn chèn ép tủy.

Sau ca mổ, nam sinh đã có thể nhấc chân và hồi phục một phần sức lực, nhưng vẫn cần tiếp tục điều trị và tập phục hồi chức năng trong thời gian dài.

Bác sĩ Hoàng Kiệt Thông - Phó Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện số 1 Tuyền Châu - cho biết, thói quen cúi đầu lâu dài chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng liệt cấp tính trên. Ông giải thích: “Khi người bệnh cúi đầu, áp lực mà cổ phải chịu gấp 3 đến 5 lần trọng lượng của đầu. Nếu duy trì tư thế này quá lâu, rất dễ dẫn đến vỡ mạch máu, hình thành khối máu tụ chèn ép tủy sống. Nếu ca phẫu thuật chậm hơn vài giờ, có thể cậu ấy sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa".

Bác sĩ Hoàng cảnh báo rằng cùng với sự phổ biến của điện thoại và các thiết bị điện tử, ngày càng có nhiều người trẻ thuộc nhóm “cúi đầu” và tỷ lệ mắc bệnh lý cột sống cổ đang tăng nhanh. Ông khuyên rằng nếu xuất hiện các triệu chứng như đau cổ, tê tay chân, yếu sức, đau nhức hoặc đi lại không vững, cần đến ngay cơ sở y tế để kiểm tra. “Tuyệt đối không tìm đến các dịch vụ massage không đảm bảo mà phải khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời”, bác sĩ Hoàng nói thêm.