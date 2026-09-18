Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 17/9, tại khu vực cuối phố Viên, hướng vào khu B, Trường đại học Mỏ - Địa chất, người dân phát hiện một xe máy cũ kiểu dáng Honda Wave, màu xanh đen, biển số 18F5-55xx nằm trên miệng cống thoát nước nhưng không thấy chủ xe đâu.

Khu vực phát hiện chiếc xe máy. Ảnh: L.D.

Sau khi nhận được tin báo, tối 17/9, Công an phường Đông Ngạc (TP Hà Nội) phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tìm kiếm chủ xe là một nam sinh viên.

Nghi nam sinh này mất liên lạc sau khi bị rơi xuống cống, hai thợ lặn mang theo bình oxy chuyên dụng đã xuống cống thoát nước để tìm kiếm.

Tại hiện trường, nhiều người dân tập trung theo dõi sự việc.

Thợ lặn đến hiện trường vụ việc. Ảnh: P.T.

Khu vực nghi nam sinh bị nước cuốn trôi. Ảnh: P.T.

Đến sáng 18/9, việc tìm kiếm nam sinh viên vẫn chưa có kết quả.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Đông Ngạc cho biết cơ quan công an đang xác minh các thông tin liên quan đến vụ việc, chưa có kết luận cuối cùng.