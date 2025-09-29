Ngày 29/9, thông tin từ Công an xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng công an xã vừa tổ chức tìm kiếm và trục vớt tài sản cho một người dân không may gặp nạn do mưa bão.

Trước đó, vào 13h chiều qua (28/9), anh Trương Công Thăng, trú tại thôn Vân Hòa, xã Triệu Bình, trong lúc điều khiển xe máy đi giao hàng qua khu vực chợ Hà Tây, thuộc thôn Hà Tây, xã Nam Cửa Việt, đã bị nước lũ cuốn trôi cả xe và hàng hóa.

Thời điểm này, mưa lớn, nước lũ chảy xiết, gây ngập cả tuyến đường. Rất may, anh Thăng đã kịp thời nhảy lên bờ nên không bị nước cuốn.

Hai cán bộ công an xã là Thiếu tá Hồ Văn Cường và Thiếu tá Nguyễn Văn Thái đã trực tiếp lặn xuống dòng lũ để tìm kiếm. Ảnh: Công an xã Nam Cửa Việt

Sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng Công an xã Nam Cửa Việt đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Nhận định vị trí chiếc xe bị chìm dưới dòng nước khá sâu, để tránh tài sản của người dân bị trôi xa, hai cán bộ công an xã là Thiếu tá Hồ Văn Cường và Thiếu tá Nguyễn Văn Thái đã trực tiếp lặn xuống dòng lũ để tìm kiếm.

Sau thời gian nỗ lực, với sự hỗ trợ của các lực lượng và người dân địa phương, chiếc xe được kéo lên bờ an toàn. Nhờ được trục vớt kịp thời, chiếc xe máy không bị hư hỏng nặng và được bàn giao lại cho anh Thăng ngay sau đó.

Nhờ được trục vớt kịp thời, chiếc xe máy không bị hư hỏng nặng và đã được bàn giao lại cho shipper. Ảnh: Công an xã Nam Cửa Việt

Công an xã Nam Cửa Việt khuyến cáo người dân chủ động trong công tác phòng, chống bão; khi gặp các tình huống khẩn cấp, liên hệ với lực lượng công an xã để được phối hợp, hỗ trợ.