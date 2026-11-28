Từ một nam sinh vùng cao Lạng Sơn, Nguyễn Gia Khánh đang từng bước thích nghi với môi trường học tập năng động, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động kết nối sinh viên quốc tế và tìm kiếm cơ hội du học.

Lời Tòa soạn Có những giấc mơ lớn bắt đầu từ bản làng xa xôi, nơi con đường đến trường còn nhiều gian khó. Bằng nghị lực và khát vọng vươn lên, nhiều người trẻ dân tộc thiểu số đã chinh phục những kỳ thi, bước vào giảng đường đại học, từng bước thay đổi tương lai bằng tri thức. Qua những kỳ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu, những tấm gương ấy không chỉ được ghi nhận, tiếp thêm động lực mà còn lan tỏa niềm tin vào sức mạnh của giáo dục trong việc mở ra cơ hội phát triển cho thế hệ trẻ vùng cao. VietNamNet giới thiệu tuyến bài “Những giấc mơ lớn từ bản làng”, kể về hành trình vượt khó, vươn lên và khát vọng đổi thay của những người trẻ.

Nam sinh người Tày trúng tuyển ĐH Ngoại thương

Ở mùa tuyển sinh năm 2025, với giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh cùng kết quả học tập THPT, Nguyễn Gia Khánh (sinh năm 2007, quê xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) trúng tuyển chương trình Kinh tế đối ngoại của Trường ĐH Ngoại thương. Với thành tích này, nam sinh người Tày được vinh danh tại lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025 do Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức.

Chàng sinh viên năm hai Trường ĐH Ngoại thương cho hay, tính đến hiện tại, điểm trung bình chung học tập của em sau hơn một năm ở mức Giỏi.

Nam sinh người Tày Nguyễn Gia Khánh hiện là sinh viên năm thứ hai ngành Kinh tế đối ngoại của Trường ĐH Ngoại thương. Ảnh: NVCC

Khánh cho biết, sau lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu, em cảm thấy tự tin hơn vào bản thân. Đây là điều có ý nghĩa với Khánh khi học tập trong môi trường quy tụ nhiều sinh viên giỏi như Trường ĐH Ngoại thương.

Hiện tại, ngoài việc tích lũy kiến thức bậc đại học, Khánh tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa. Nam sinh cũng tham gia Câu lạc bộ du học của trường và một số lần làm phiên dịch viên tại các sự kiện liên quan đến du học. Khánh từng làm MC trong một lần đón đoàn giảng viên và sinh viên từ ĐH Hồng Kông (Trung Quốc) đến thăm Trường ĐH Ngoại thương.

Khánh cho biết khoản tiền thưởng từ ban tổ chức lễ tuyên dương giúp em trang trải một phần chi phí học tập, trong đó có lệ phí thi IELTS. Trong lần thi đầu tiên, em đạt 8.5.

Với chiếc iPad được trao thưởng tại Lễ tuyên dương, Khánh thường xuyên sử dụng để ghi chú kiến thức trên lớp và đọc sách, báo.

Gia Khánh từng làm MC trong một lần đón đoàn giảng viên và sinh viên ĐH Hồng Kông (Trung Quốc) đến thăm Trường ĐH Ngoại thương. Ảnh: NVCC

Điều có ý nghĩa hơn với Khánh là qua chương trình, em có cơ hội làm quen với những người bạn dân tộc thiểu số đến từ nhiều địa phương và biết thêm về các chương trình học bổng du học theo diện hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và các nước.

“Qua trò chuyện với một bạn người dân tộc Khmer, em biết đến một số chương trình học bổng trao đổi sinh viên theo diện hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và các nước. Tuy nhiên, khi biết thông tin thì chỉ còn khoảng một tuần để chuẩn bị hồ sơ nên khá gấp. Vì vậy, em không kịp hoàn tất thủ tục và phải dừng lại ở vòng cuối cùng”, Khánh chia sẻ.

Khát vọng kết nối và hội nhập quốc tế

Là người dân tộc thiểu số, bước chân vào môi trường ĐH Ngoại thương, Khánh luôn tự nhủ cần cố gắng học tập và phát huy những thế mạnh của bản thân.

“Em cảm thấy tự hào và luôn cố gắng để minh chứng rằng đồng bào người dân tộc thiểu số không chỉ tạo nên những kết quả học tập ấn tượng, mà hoàn toàn có thể kết nối và hội nhập quốc tế mạnh mẽ. Em cũng muốn lan tỏa câu chuyện tích cực tới những bạn có hoàn cảnh khó khăn rằng nếu cố gắng, cơ hội tỏa sáng luôn hiện diện xung quanh chúng ta”, Khánh nói.

Nam sinh người Tày trao đổi, dẫn các sinh viên đến từ trường đại học của Hàn Quốc tham quan khuôn viên Trường ĐH Ngoại thương. Ảnh: NVCC

Thời gian tới, Khánh tiếp tục học tập, trải nghiệm và tìm kiếm cơ hội tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường. Khánh cũng dự định tham gia nghiên cứu khoa học từ học kỳ 2 năm thứ hai và đặt mục tiêu ở năm thứ ba sẽ có những sản phẩm nghiên cứu có ý nghĩa.

Đồng thời, nam sinh vẫn ấp ủ kế hoạch tiếp tục ứng tuyển các chương trình học bổng theo diện hiệp định với sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn để thực hiện ước mơ du học. “Em vẫn đang từng ngày tìm hiểu và khám phá về ngành học và chính bản thân mình”, Khánh nói.