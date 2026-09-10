Trong căn nhà nhỏ ở thôn Tùng Ngọc, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, ông Lê Hữu Hải (SN 1971) nói về thành tích của con gái với niềm tự hào, xúc động. Lê Thị Thanh Trà đứng thứ 8 trong kỳ thi bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội, đồng thời là nữ bác sĩ duy nhất trong Top 10 thí sinh có điểm cao nhất kỳ thi năm nay.

“Tôi đang đi xây thì Trà gọi điện báo kết quả. Tôi mừng lắm. Anh em làm cùng cũng vui lây. Tôi mua hai thùng bia mời anh em thợ xây ăn mừng”, ông Hải kể.

Ông Hải vui mừng trước thành tích của con gái.

Chiều 9/9, niềm vui của gia đình tiếp tục được nối dài khi bác sĩ Lê Thị Thanh Trà (SN 2002) bước lên bục tại Match Day 2026 của Trường Đại học Y Hà Nội để lựa chọn chuyên ngành đào tạo bác sĩ nội trú. Khi được gọi tên, Trà hô số thứ tự 08 và chọn Gây mê hồi sức.

Phía sau thành tích ấy là 6 năm học y khoa và sự đồng hành của bố mẹ. Gia đình ông Hải có 3 người con, Trà là con gái út. Mẹ của Trà là bà Thái Thị Huê (SN 1973), làm nông nghiệp. Còn công việc xây dựng của ông Hải là nguồn thu nhập chính để lo cho các con.

“Chỉ có đi xây, chịu khó đi xây mới có tiền nuôi con ăn học. Trời mưa đi xây, trời nắng tôi cũng đi làm”, ông Hải nói.

Theo người cha, nghề xây dựng không phải lúc nào cũng có việc đều. Nếu làm đủ ngày, thu nhập của ông khoảng 15 triệu đồng/tháng. Có tháng, ông gửi cho Trà khoảng 10 triệu đồng để lo việc học, phần còn lại dành cho sinh hoạt gia đình.

Những thành tích thời đi học của con gái được người bố cất giữ, nâng niu.

Nữ sinh trường làng từng đạt 29,25 điểm thi tốt nghiệp

Trà là cựu học sinh lớp 12A1, Trường THPT Hương Khê. Những năm học phổ thông, nữ sinh nổi trội ở môn Toán, từng đạt giải Nhất môn Toán cấp tỉnh khi học lớp 9 và giải Nhì cấp tỉnh khi lên THPT. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Trà đạt 29,25 điểm và trúng tuyển ngành Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.

Theo ông Hải, ban đầu con gái từng mơ ước theo ngành sư phạm Hóa. Tuy nhiên, gia đình định hướng Trà theo ngành Y và cô dần yêu thích lĩnh vực này.

Bác sĩ Lê Thị Thanh Trà tại Match Day 2026 của Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Chụp màn hình

Trong những năm học đại học, Trà từng đi làm gia sư để có thêm thu nhập. Đến giai đoạn ôn thi bác sĩ nội trú, gia đình khuyên Trà dừng dạy thêm để tập trung học tập.

Cũng theo ông Hải, trước khi bước lên bục Match Day, Trà từng phân vân giữa một số chuyên ngành như Sản phụ khoa, Phẫu thuật chỉnh hình và Tai mũi họng. Có thời điểm, cô dự tính theo Tai mũi họng và vào miền Nam làm việc cùng chị gái.

Cuối cùng, cô chọn Gây mê hồi sức. Theo ông Hải, đây là chuyên ngành có vai trò quan trọng trong mỗi ca phẫu thuật nên ông cũng khuyên con cân nhắc kỹ.

Trà và bố trong lễ tốt nghiệp tại Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: NVCC

"Tôi làm thợ xây từ năm 2000 đến nay. Sau nhiều năm tích góp mới có tiền nuôi các con học đại học. Còn bây giờ tôi phải dành dụm, tiếp tục đi xây để nuôi Trà học thêm 3 năm bác sĩ nội trú. Con đạt được kết quả cao như vậy, tôi rất vui và tự hào”, ông Hải nói.

Ông Phan Thanh Toàn, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Hương Khê, cho biết những năm học phổ thông, Trà là học sinh chăm ngoan, xuất sắc, học đều các môn.

“Có bố là thợ xây, mẹ làm nông nghiệp, Trà rất nỗ lực học tập. Việc Trà đứng thứ 8 trong kỳ thi bác sĩ nội trú và lựa chọn ngành Gây mê hồi sức khiến nhà trường, thầy cô rất tự hào và xúc động”, ông Toàn chia sẻ.