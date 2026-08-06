Nguyễn Đức Thành, quê Phú Thọ, vừa trở thành thủ khoa đầu ra ngành Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ, đồng thời là á khoa tốt nghiệp của Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đại diện các tân khoa phát biểu trong buổi lễ tốt nghiệp, Thành cho biết đây là khoảnh khắc em chưa từng nghĩ tới khi mới bước chân vào trường. Nhưng chính những nỗ lực suốt 4 năm đã giúp Thành nhận ra “chỉ cần không dừng lại, mỗi bước đi đều đưa mình đến gần với ước mơ”.

Động lực lớn nhất là giảm gánh nặng cho gia đình

Bốn năm trước, Thành quyết định theo học ngành Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ vì nhận thấy đây là lĩnh vực kết hợp giữa tư duy quản trị và công nghệ.

“Những ngành kinh doanh truyền thống đã có rất nhiều, nhưng một ngành dạy cách sử dụng công nghệ làm đòn bẩy để quản trị doanh nghiệp trong kỷ nguyên số thì còn khá mới. Chính điều ấy đã khiến em lựa chọn ngành học này”, Thành chia sẻ.

Xuất thân trong gia đình không quá khá giả, ngay từ năm nhất, nam sinh đã đặt mục tiêu giành học bổng để giảm gánh nặng tài chính cho gia đình.

Nguyễn Đức Thành là á khoa tốt nghiệp Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: NVCC

Suốt bốn năm, bên cạnh việc học, Thành còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động sinh viên, các cuộc thi học thuật và thực tập tại doanh nghiệp.

Nam sinh là tác giả chính của hai bài nghiên cứu về phát triển bền vững (ESG) trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Trong đó, một bài từng giành giải “Bài nghiên cứu xuất sắc nhất” tại Hội thảo quốc tế CIEMB 2025 và một nghiên cứu công bố tại Hội thảo quốc tế ICECH 2026.

Ban đầu, đề tài được hình thành từ gợi ý của giảng viên hướng dẫn. Càng nghiên cứu, Thành càng nhận thấy phát triển bền vững là chủ đề vừa có giá trị học thuật, vừa gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

“Ở Việt Nam, dữ liệu về phát triển bền vững còn khá hạn chế. Em muốn xây dựng một phương pháp đo lường phù hợp với ngôn ngữ và bối cảnh trong nước để tạo ra giá trị thực tiễn”, Thành nói.

Để hoàn thành nghiên cứu định lượng đầu tiên của mình, Thành tự thu thập báo cáo của các ngân hàng thương mại giai đoạn 2010-2024, xây dựng bộ từ khóa tiếng Việt và lập trình công cụ xử lý dữ liệu để đo lường mức độ công bố thông tin phát triển bền vững.

“Từ tổng quan tài liệu, lập trình, xin ý kiến chuyên gia đến chạy mô hình, phân tích kết quả, gần như em đều tự thực hiện. Có những nội dung, em phải tự học thêm về kinh tế lượng và xử lý dữ liệu”, Thành cho biết.

Nhờ những thành tích đã đạt được, Thành có cơ hội đại diện Việt Nam tham dự Hội nghị quốc tế Regen Asia Summit 2025 và Diễn đàn Sinh viên châu Á (Asian Undergraduate Symposium) tại Đại học Quốc gia Singapore.

Làm việc cùng sinh viên đến từ nhiều quốc gia đã thay đổi cách nhìn của Thành về học thuật.

“Trước đây em nghĩ học giỏi là nắm chắc kiến thức và đạt điểm cao. Sau những chuyến đi, em nhận ra kiến thức chỉ thực sự có giá trị khi người học biết đặt câu hỏi, kết nối với thực tiễn và trao đổi với những người có góc nhìn khác mình”, Thành nói.

Bài học từ dự án khởi nghiệp

Bên cạnh nghiên cứu khoa học, Thành còn thử sức với việc khởi nghiệp. Nhận thấy nhiều phương thức thanh toán hiện nay còn thực hiện nhiều thao tác, Thành và nhóm bạn phát triển giải pháp thanh toán không tiền mặt ứng dụng công nghệ NFC nhằm đơn giản hóa trải nghiệm của người dùng.

Ý tưởng này sau đó đã giành ngôi á quân cuộc thi Innovation Ignition 2024. Ngoài ra, nhóm của Thành cũng đem dự án tham gia vòng gọi vốn của Shark Tank Việt Nam mùa 7.

Tuy nhiên, đứng trước các nhà đầu tư, Thành nhận ra khoảng cách rất lớn giữa một ý tưởng công nghệ và một mô hình kinh doanh khả thi.

“Các ‘cá mập’ không chỉ muốn biết một sản phẩm hoạt động như thế nào mà còn đặt ra những câu hỏi về khách hàng, doanh thu, chi phí vận hành và lý do thị trường cần giải pháp đó”, Thành nhớ lại.

Dù dự án sau đó không trở thành sản phẩm thương mại, nhưng những trải nghiệm tại Shark Tank đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn của nam sinh về đổi mới sáng tạo.

“Em nhận ra công nghệ chỉ là phương tiện. Điều quan trọng là xác định đúng vấn đề, hiểu người mình muốn phục vụ và tạo ra giải pháp có thể triển khai trong thực tế”.

Nhóm của Thành tham gia chương trình Shark Tank. Ảnh: NVCC

Để hiểu hơn về thực tế, Thành đã tham gia thực tập tại doanh nghiệp và nhận ra khoảng cách giữa kiến thức trên giảng đường và thực tiễn.

“Nếu trong lớp học, bài toán thường có dữ liệu đầy đủ và đáp án tương đối rõ ràng thì tại doanh nghiệp, nhiều khi yêu cầu còn chưa được xác định. Một giải pháp tốt không chỉ đúng về chuyên môn mà còn phải phù hợp với quy trình, nguồn lực, quy định pháp lý và nhu cầu của nhiều bên liên quan”, Thành nói.

Những trải nghiệm ấy cũng đã giúp Thành xác định rõ con đường sau khi tốt nghiệp.

Nam sinh mong muốn phát triển ở những vị trí nằm giữa kinh doanh và công nghệ như Business Analyst (chuyên viên phân tích nghiệp vụ), quản lý dự án số hoặc tư vấn công nghệ, nơi có thể kết hợp tư duy kinh doanh, khả năng phân tích dữ liệu và hiểu biết về công nghệ để giải quyết các bài toán thực tế.

“Trong 5-10 năm tới, em mong trở thành một nhà quản trị có nền tảng về công nghệ và dữ liệu. Em hy vọng được tham gia những dự án công nghệ thực sự giải quyết vấn đề, cải thiện quy trình và mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng”, Thành chia sẻ.