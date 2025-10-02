Anh H.Đ.T. (35 tuổi, trú tại Quảng Trị) trong lúc ngồi uống nước, nói chuyện với bạn đột ngột đau đầu dữ dội rồi ngất lịm.

Gia đình nhanh chóng đưa anh đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị cấp cứu. Tại đây, bác sĩ đánh giá bệnh nhân trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử bên phải giãn, phản xạ ánh sáng yếu, các chỉ số sinh tồn báo động nguy kịch, nguy cơ tử vong cận kề.

Bệnh nhân được hồi sức tích cực và làm các xét nghiệm cận lâm sàng. Kết quả cho thấy anh T. bị xuất huyết não nặng - một dạng đột quỵ, nghi do vỡ dị dạng mạch máu não (AVM). Bệnh viện lập tức kích hoạt quy trình "báo động đỏ" huy động lực lượng từ nhiều chuyên khoa tham gia cứu chữa.

Anh T. được phẫu thuật mở sọ cấp cứu để cầm máu, lấy bỏ máu tụ, giảm áp và tiến hành can thiệp mạch nhằm nút tắc ổ dị dạng, phòng ngừa tái xuất huyết. Ca phẫu thuật kéo dài 3 giờ, ê-kíp đã kiểm soát điểm chảy máu, hút bỏ máu tụ trong não và giải phóng vùng chèn ép.

Bệnh nhân đang dần bình phục. Ảnh: BVCC.

Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để theo dõi, chăm sóc và hồi sức.

Khi tình trạng ổn định, ê-kíp tiếp tục tiến hành bơm keo tắc mạch chọn lọc qua đường động mạch cảnh trong qua chụp và can thiệp mạch số hóa xóa nền (DSA). Ca can thiệp thành công với tỷ lệ nút mạch trên 95%, giúp loại bỏ gần như hoàn toàn nguy cơ tái xuất huyết. Anh T. có tiến triển tích cực, dần tỉnh táo và phục hồi vận động.

Dị dạng mạch máu não (AVM) là hiện tượng các mạch máu bất thường, rối loạn trong não do bẩm sinh, xảy xa từ tuần thứ 4 đến tuần thứ 8 trong quá trình phát triển bào thai. Các dị dạng này nối thông động mạch và tĩnh mạch não mà không đi qua các mao mạch, không cung cấp máu cho nhu mô não. Các dị dạng mạch máu khi vỡ gây chảy máu não nên bị xem như “bom hẹn giờ” trong não.

Biến chứng thường gặp và nguy hiểm nhất của dị dạng mạch máu não là xuất huyết não, có thể gây tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Người bệnh có các triệu chứng như đột ngột đau đầu dữ dội, buồn nôn, nôn ói, yếu liệt tay chân, méo miệng, nói khó, nhìn mờ.

Các bác sĩ cho rằng phát hiện sớm dị dạng mạch máu não có thể giúp điều trị triệt để, ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ. Các phương pháp chẩn đoán hình ảnh như chụp MRI hoặc CT mạch máu não là công cụ hiệu quả để tầm soát. Những người có tiền sử gia đình mắc bệnh hoặc gặp các triệu chứng như đau đầu kéo dài, co giật nên chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ.

